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  4. Два игрока сборной Украины определили сильнейшего в полуфинале турнира ITF
ITF
28 сентября 2024, 11:17 |
114
0

Два игрока сборной Украины определили сильнейшего в полуфинале турнира ITF

Александр Овчаренко взял реванш у Алексея Крутых

28 сентября 2024, 11:17 |
114
0
Два игрока сборной Украины определили сильнейшего в полуфинале турнира ITF
ФТУ. Александр Овчаренко

Украинские теннисисты Алексей Крутых (№548 АТР) и Александр Овчаренко (№418 АТР) сразились между собой в полуфинале на грунтовых соревнованиях ITF M25 в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

Во второй встрече между этими теннисистами сильнее был Овчаренко. Он взял реванш за поражение в 2020-м году.

Санта Маргерита ди Пула. 1/2 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Алексей Крутых (Украина) – 6:1, 7:5

Овчаренко будет бороться за свой пятый титул ITF в карьере. Его соперником в матче за титул станет испанец Карлос Санчес Ховер (№361 ATP), которому украинец в этом сезоне уже проигрывал.

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Два игрока сборной Украины сыграют между собой в полуфинале на турнире ITF
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Алексей Крутых ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александр Овчаренко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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