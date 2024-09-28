Два игрока сборной Украины определили сильнейшего в полуфинале турнира ITF

Украинские теннисисты Алексей Крутых (№548 АТР) и Александр Овчаренко (№418 АТР) сразились между собой в полуфинале на грунтовых соревнованиях ITF M25 в Санта Маргерита ди Пула (Италия).

Во второй встрече между этими теннисистами сильнее был Овчаренко. Он взял реванш за поражение в 2020-м году.

Санта Маргерита ди Пула. 1/2 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Алексей Крутых (Украина) – 6:1, 7:5

Овчаренко будет бороться за свой пятый титул ITF в карьере. Его соперником в матче за титул станет испанец Карлос Санчес Ховер (№361 ATP), которому украинец в этом сезоне уже проигрывал.