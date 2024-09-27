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  4. Лотар МАТТЕУС: «При Тухеле игроки Баварии не чувствовали себя свободно»
Германия
27 сентября 2024, 22:33 |
157
0

Лотар МАТТЕУС: «При Тухеле игроки Баварии не чувствовали себя свободно»

Легенда «Баварии» – об изменениях в клубе

27 сентября 2024, 22:33 |
157
0
Лотар МАТТЕУС: «При Тухеле игроки Баварии не чувствовали себя свободно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус рассказал о том, что изменилось в команде после появления Венсана Компани на посту главного тренера:

«Компани предпочитает обсуждать внутри, а не на публике, игрокам это нравится. Раньше их критиковали публично, они были слишком плохими для «Баварии». Если бы я услышал «Это не игра Маттеуса» в прошлом, то спросил тренера, не сошел ли он с ума.

Теперь у игроков есть чувство безопасности, и они готовы пройти сквозь огонь ради тренера. При Тухеле игроки не чувствовали себя свободно. Я ничего не имею против Томаса. Но с «Баварией» его подход не сработал. Мы знали об этом заранее.

Нельзя сказать, что «Бавария» не видела, какие проблемы у него были в Дортмунде, в Париже, в «Челси», несмотря на победу в Лиге чемпионов. Что-то должно было случиться. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сказал мне: «Лотар, я не понимаю, почему «Бавария» подписала Тухеля». Это четкое заявление».

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Лотар Маттеус Бавария Венсан Компани Томас Тухель
Олег Дидух Источник: Bild
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