ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился бывшим игроком Динамо

23-летний экс-игрок киевского «Динамо» Даниил Хондак продолжит игровую карьеру в закарпатском «Минае». О подписании сообщила пресс-служба клуба накануне игры с «Буковиной».

Даниил Хондак начал свою игровую карьеру в юношеском составе харьковского «Металлиста». Впоследствии выступал за молодежные составы столичного «Динамо».

В профессиональном футболе дебютировал в составе «Нивы» (Бузова) в сезоне 2021/22. Кроме того, Даниил играл за «Горняк-Спорт», «Чернигов» и ровенский «Верес». Кстати, в Премьер-лиге Хондак отметился одним голом в ворота харьковского «Металлиста», где в свое время тренировался. В «Минай» 23-летний игрок перешел на правах свободного агента. Летом 2024 года Хондак покинул «Верес».

Кроме этого, Даниил Хондак вызывался в молодежные сборные Украины. В трех возрастных группах защитник отыграл 8 матчей.

Подопечные Желько Любеновича свой следующий матч сыграют на выезде против черновицкой «Буковины» 28 сентября. Именно там наставник сможет испытать своего новичка.