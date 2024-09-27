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Украина. Первая лига
27 сентября 2024, 22:16 | Обновлено 27 сентября 2024, 22:17
1086
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился бывшим игроком Динамо

Похоже подопечные Желько Любеновича ищут возможности выйти из кризиса

27 сентября 2024, 22:16 | Обновлено 27 сентября 2024, 22:17
1086
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай усилился бывшим игроком Динамо
НК Верес. Даниил Хондак

23-летний экс-игрок киевского «Динамо» Даниил Хондак продолжит игровую карьеру в закарпатском «Минае». О подписании сообщила пресс-служба клуба накануне игры с «Буковиной».

Даниил Хондак начал свою игровую карьеру в юношеском составе харьковского «Металлиста». Впоследствии выступал за молодежные составы столичного «Динамо».

В профессиональном футболе дебютировал в составе «Нивы» (Бузова) в сезоне 2021/22. Кроме того, Даниил играл за «Горняк-Спорт», «Чернигов» и ровенский «Верес». Кстати, в Премьер-лиге Хондак отметился одним голом в ворота харьковского «Металлиста», где в свое время тренировался. В «Минай» 23-летний игрок перешел на правах свободного агента. Летом 2024 года Хондак покинул «Верес».

Кроме этого, Даниил Хондак вызывался в молодежные сборные Украины. В трех возрастных группах защитник отыграл 8 матчей.

Подопечные Желько Любеновича свой следующий матч сыграют на выезде против черновицкой «Буковины» 28 сентября. Именно там наставник сможет испытать своего новичка.

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Первая лига Украины трансферы свободный агент Даниил Хондак Минай
Олександр Сільченко Источник: ФК Минай
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