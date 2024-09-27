Хавьер ТЕБАС: «ФИФА ни с кем не консультируется, составляя календарь»
Президент Ла Лиги – о расширении календаря в мировом футболе
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас присоединился к числу тех, кто критикует ФИФА за увеличение количества матчей:
«Это математический вопрос. Два плюс два – это четыре, и нельзя сделать так, чтобы два плюс два равнялось шести.
Мы не задумываемся о психологическом состоянии игроков, которые не могут выдержать такой соревновательный ритм. Календарь составляет ФИФА, она должна найти решение.
Она составляет его, даже не консультируясь с остальными, не говоря уже про то, чтобы договариваться, хотя именно это она и должна делать. Мы считаем, что определенные турниры нужно сократить, а в отдельных случаях – убрать».
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