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  4. Хавьер ТЕБАС: «ФИФА ни с кем не консультируется, составляя календарь»
Испания
27 сентября 2024, 21:59 |
184
0

Хавьер ТЕБАС: «ФИФА ни с кем не консультируется, составляя календарь»

Президент Ла Лиги – о расширении календаря в мировом футболе

27 сентября 2024, 21:59 |
184
0
Хавьер ТЕБАС: «ФИФА ни с кем не консультируется, составляя календарь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас присоединился к числу тех, кто критикует ФИФА за увеличение количества матчей:

«Это математический вопрос. Два плюс два – это четыре, и нельзя сделать так, чтобы два плюс два равнялось шести.

Мы не задумываемся о психологическом состоянии игроков, которые не могут выдержать такой соревновательный ритм. Календарь составляет ФИФА, она должна найти решение.

Она составляет его, даже не консультируясь с остальными, не говоря уже про то, чтобы договариваться, хотя именно это она и должна делать. Мы считаем, что определенные турниры нужно сократить, а в отдельных случаях – убрать».

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Хавьер Тебас Ла Лига ФИФА
Олег Дидух Источник: ESPN
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