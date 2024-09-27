Германия27 сентября 2024, 21:37 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:47
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Хаби АЛОНСО: «Выезд на Альянц Арену – самая трудная игра в Бундеслиге»
Тренер «Байера» – о матче против «Баварии»
27 сентября 2024, 21:37 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:47
288
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от центрального матча пятого тура Бундеслиги против «Баварии»:
«Это большая игра. Выезд на «Альянц Арену» – это, пожалуй, самая трудная игра сезона в Бундеслиге, но мы с нетерпением ждем этого.
Мы хотим играть хорошо и быть конкурентоспособными. Мы знаем, что нам нужна почти идеальная игра, чтобы получить что-то на «Альянц Арене». Мы готовы к этому».
Матч между «Баварией» и «Байером» состоится в субботу, 28 сентября. Начало – в 19:30 по Киеву.
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