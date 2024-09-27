Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Выезд на Альянц Арену – самая трудная игра в Бундеслиге»
Германия
27 сентября 2024, 21:37 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:47
288
1

Хаби АЛОНСО: «Выезд на Альянц Арену – самая трудная игра в Бундеслиге»

Тренер «Байера» – о матче против «Баварии»

27 сентября 2024, 21:37 | Обновлено 27 сентября 2024, 21:47
288
1
Хаби АЛОНСО: «Выезд на Альянц Арену – самая трудная игра в Бундеслиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от центрального матча пятого тура Бундеслиги против «Баварии»:

«Это большая игра. Выезд на «Альянц Арену» – это, пожалуй, самая трудная игра сезона в Бундеслиге, но мы с нетерпением ждем этого.

Мы хотим играть хорошо и быть конкурентоспособными. Мы знаем, что нам нужна почти идеальная игра, чтобы получить что-то на «Альянц Арене». Мы готовы к этому».

Матч между «Баварией» и «Байером» состоится в субботу, 28 сентября. Начало – в 19:30 по Киеву.

По теме:
Лотар МАТТЕУС: «При Тухеле игроки Баварии не чувствовали себя свободно»
«Такие появляются раз в столетие». Президент Баварии – об игроке команды
Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Хаби Алонсо Байер Бавария Бундеслига Бавария - Байер
Олег Дидух Источник: Bayern & Germany
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
Футбол | 26 сентября 2024, 23:57 6
Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы
Очередной гол Довбика. Рома упустила победу над Атлетиком в Лиге Европы

Римляне в 1-м туре еврокубка сыграли вничью с испанской командой со счетом 1:1

«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ
Футбол | 27 сентября 2024, 21:05 15
«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ
«Недопустимо». Пушич рассказал, почему Шахтер потерял очки в матче УПЛ

Команда потеряла очки в Ровно

ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Футбол | 26.09.2024, 22:39
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
ВИДЕО. Первый гол в Лиге Европы! Довбик забил за Рому в ворота Атлетика
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Футбол | 27.09.2024, 21:25
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Верес – Шахтер – 1:1. Судьбоносная обрезка Бондаря. Видео голов и обзор
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Футбол | 27.09.2024, 07:42
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Барселона интересуется звездным украинцем. Считают, что он хорошо впишется
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Мюнхен ГРА суботи,в неділю Мадрід.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
27.09.2024, 00:25 1
Футбол
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
27.09.2024, 12:58 52
Футбол
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 319
Футбол
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
26.09.2024, 04:23 10
Футбол
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
«Для них все кончено». Арум назвал 2 супертяжей, которые больше не в топе
27.09.2024, 10:30 3
Бокс
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
ВИДЕО. За что удалили Брагару? Судья показал две красные в игре Динамо в ЛЕ
26.09.2024, 01:44 5
Футбол
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
25.09.2024, 19:17
Футбол
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
Итоги дня Лиги Европы. Турнирная таблица после первого тура. Кто лидирует?
27.09.2024, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем