«Такие появляются раз в столетие». Президент Баварии – об игроке команды

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер заявил о том, что клуб хочет продлить контракт с 21-летним вингером команды Джамалом Мусиалой:

«Мы любим Мусиалу, такие футболисты появляются раз в столетие. Очевидно, что наша главная задача – продлить его контракт и удержать его в «Баварии» как можно дольше», – цитирует Хайнера авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.