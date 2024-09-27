Германия27 сентября 2024, 21:10 |
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«Такие появляются раз в столетие». Президент Баварии – об игроке команды
Герберт Хайнер похвалил Джамала Мусиалу
27 сентября 2024, 21:10 |
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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер заявил о том, что клуб хочет продлить контракт с 21-летним вингером команды Джамалом Мусиалой:
«Мы любим Мусиалу, такие футболисты появляются раз в столетие. Очевидно, что наша главная задача – продлить его контракт и удержать его в «Баварии» как можно дольше», – цитирует Хайнера авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Нынешний контракт Мусиалы с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.
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