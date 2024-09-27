ДОДО: «Не могу забыть путешествие из Киева в Будапешт в товарном поезде»

Бывший крайний защитник донецкого «Шахтера» Додо, ныне защищающий цвета итальянской «Фиорентины», вспомнил период работы под руководством Роберто Де Дзерби в составе «горняков», а также то, как ему пришлось покидать Украину из-за военного вторжения рф.

«Я не могу забыть путешествие из Киева в Будапешт в товарном поезде. Из вагонов мы видели все – что-то ужасное.

После ухода из «Шахтера» я шесть месяцев жил в Бразилии и очень страдал. «Фиорентина» никогда не прекращала попытки меня подписать. Праде и Бурдиссо всегда хотели меня видеть в команде.

Де Дзерби в «Шахтере» начал менять мою манеру игры. Не просто крайний защитник, а больше атакующий игрок, игрок середины поля. Он даже использовал меня в качестве центрального полузащитника. Потом Винченцо Итальяно сделал это, сказав, что и здесь я должен играть, как в «Шахтере». Сейчас Раффаэле Палладино, который хочет, чтобы команда владела мячом, также хочет играть в атакующий футбол, но просит, чтобы мы все держались вместе сзади», – сказал Додо.