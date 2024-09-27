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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 18:40 | Обновлено 27 сентября 2024, 19:23
1989
4

ДОДО: «Не могу забыть путешествие из Киева в Будапешт в товарном поезде»

Экс-защитник «Шахтера» вспомнил о том, как играл в Украине, и как ее покидал

27 сентября 2024, 18:40 | Обновлено 27 сентября 2024, 19:23
1989
4
ДОДО: «Не могу забыть путешествие из Киева в Будапешт в товарном поезде»
ФК Шахтер. Додо

Бывший крайний защитник донецкого «Шахтера» Додо, ныне защищающий цвета итальянской «Фиорентины», вспомнил период работы под руководством Роберто Де Дзерби в составе «горняков», а также то, как ему пришлось покидать Украину из-за военного вторжения рф.

«Я не могу забыть путешествие из Киева в Будапешт в товарном поезде. Из вагонов мы видели все – что-то ужасное.

После ухода из «Шахтера» я шесть месяцев жил в Бразилии и очень страдал. «Фиорентина» никогда не прекращала попытки меня подписать. Праде и Бурдиссо всегда хотели меня видеть в команде.

Де Дзерби в «Шахтере» начал менять мою манеру игры. Не просто крайний защитник, а больше атакующий игрок, игрок середины поля. Он даже использовал меня в качестве центрального полузащитника. Потом Винченцо Итальяно сделал это, сказав, что и здесь я должен играть, как в «Шахтере». Сейчас Раффаэле Палладино, который хочет, чтобы команда владела мячом, также хочет играть в атакующий футбол, но просит, чтобы мы все держались вместе сзади», – сказал Додо.

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Додо Шахтер Донецк Фиорентина
Владимир Клепач Источник: Tuttomercatoweb
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Burevestnik
замаскувався у вагоні з вугіллям ?  чи шо? 
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+1
umnuy2
депутаты просто через кпп проходят будучи под следствием а не в товарных вагонах
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+1
DaVinci
Вугілля контрабандою перевозили😁
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+1
avk2307
а нам казали що виїзжали в Молдову вони)
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0
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