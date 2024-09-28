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Англия
28 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 01:09
581
1

Арсенал и Ливерпуль следили за звездным украинцем в игре ЛЧ. Это не Судаков

Цыганков заинтересовал именитые английские клубы

28 сентября 2024, 00:50 | Обновлено 28 сентября 2024, 01:09
581
1
Арсенал и Ливерпуль следили за звездным украинцем в игре ЛЧ. Это не Судаков
Мигель Гутьеррес и Виктор Цыганков

Ряд английских команд заинтересовался звездным дуэтом «Жироны» – испанским фулбеком Мигелем Гутьерресом и украинским вингером Виктором Цыганковым.

По информации Caughtoffside, скауты английских «Арсенала», «Ливерпуля» и «Астон Виллы» присутствовали на последнем матче «Жироны» в ЛЧ против «ПСЖ» (0:1) и наблюдали за обоими игроками. Гутьеррес и Цыганков заинтересованы в переходе в АПЛ, а трансферы могут состояться уже ближайшей зимой.

Отмечается, что «Жирона» готова отпустить обоих игроков за 70-75 миллионов евро.

Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» шесть матчей, забил один гол и сделал один ассист. В активе Гутьерреса семь матчей и одна передача.

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Мигель Гутьеррес Виктор Цыганков Жирона трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон Астон Вилла Ливерпуль
Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
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Gargantua81
оба себя очень достойно показали
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