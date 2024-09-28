Арсенал и Ливерпуль следили за звездным украинцем в игре ЛЧ. Это не Судаков

Ряд английских команд заинтересовался звездным дуэтом «Жироны» – испанским фулбеком Мигелем Гутьерресом и украинским вингером Виктором Цыганковым.

По информации Caughtoffside, скауты английских «Арсенала», «Ливерпуля» и «Астон Виллы» присутствовали на последнем матче «Жироны» в ЛЧ против «ПСЖ» (0:1) и наблюдали за обоими игроками. Гутьеррес и Цыганков заинтересованы в переходе в АПЛ, а трансферы могут состояться уже ближайшей зимой.

Отмечается, что «Жирона» готова отпустить обоих игроков за 70-75 миллионов евро.

Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» шесть матчей, забил один гол и сделал один ассист. В активе Гутьерреса семь матчей и одна передача.