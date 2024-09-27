Италия27 сентября 2024, 17:32 |
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«Я недоволен». Довбик дал оценку матчу Лиги Европы
Игрок разочарован ничьей в матче еврокубка
27 сентября 2024, 17:32 |
838
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Форвард Артем Довбик в своем Instagram коротко подвел итог матчу Лиги Европы, в котором Рома сыграла 1:1 с Атлетиком Бильбао, упустив победу в конце встречи.
Украинец забил гол в третьем кряду матче команды.
«Недоволен результатом дебютного матча в Лиге Европы, но мы идем дальше. Увидимся в воскресенье», – написал Довбик.
В новом туре чемпионата Италии команда сыграет против аутсайдера Венеции.
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ой, лукавит, стервец, как лукавит молодец, продолжай в том же духе и удачи на европейском поприще!
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