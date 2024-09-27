«Я недоволен». Довбик дал оценку матчу Лиги Европы

Форвард Артем Довбик в своем Instagram коротко подвел итог матчу Лиги Европы, в котором Рома сыграла 1:1 с Атлетиком Бильбао, упустив победу в конце встречи.

Украинец забил гол в третьем кряду матче команды.

«Недоволен результатом дебютного матча в Лиге Европы, но мы идем дальше. Увидимся в воскресенье», – написал Довбик.

В новом туре чемпионата Италии команда сыграет против аутсайдера Венеции.

