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  4. «Я недоволен». Довбик дал оценку матчу Лиги Европы
Италия
27 сентября 2024, 17:32 |
838
1

«Я недоволен». Довбик дал оценку матчу Лиги Европы

Игрок разочарован ничьей в матче еврокубка

27 сентября 2024, 17:32 |
838
1
«Я недоволен». Довбик дал оценку матчу Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Артем Довбик в своем Instagram коротко подвел итог матчу Лиги Европы, в котором Рома сыграла 1:1 с Атлетиком Бильбао, упустив победу в конце встречи.

Украинец забил гол в третьем кряду матче команды.

«Недоволен результатом дебютного матча в Лиге Европы, но мы идем дальше. Увидимся в воскресенье», – написал Довбик.

В новом туре чемпионата Италии команда сыграет против аутсайдера Венеции.

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Рома Рим Серия A Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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CheMP
ой, лукавит, стервец, как лукавит  молодец, продолжай в том же духе и удачи на европейском поприще! 
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