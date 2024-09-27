Первый матч нового тура УПЛ. Составы Вереса и Шахтера
Команда Пушича сыграет на выезде
В 18:00 состоится первый матч 8-го тура УПЛ между Вересом и Шахтером. Команда Марино Пушича, которой на следующей неделе играть в Лиге чемпионов, в таблице идет 4-й с 12 очками, у их соперника 14-я позиция и 5 очков.
Верес: Кожухар, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Яго, Дахновский, Луан, Годя, Степанюк
В запасе: Ющишин, Когут, Гакман, Чечер, Шевченко, Куция, Шарай, Мрвальевич, Гайдучик
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Невертон, Траоре
В запасе: Фесюн, Франьич, Азаров, Тобиас, Грам, Глущенко, Назарина, Марлон, Степаненко, Зубков, Швед, Эгиналду
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