Тяжелая травма. Игрок Ворсклы и молодежной сборной начал восстановление

Как стало известно Sport.ua, защитник «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Евгений Павлюк уже появился в расположении полтавской команды, но тренируется по индивидуальной программе.

В календарном матче с «Рухом» его заменили из-за перелома пятой плюсневой кости на ноге, был прооперирован киевским хирургом Романом Блонским и начал восстановительный процесс.

Ожидается, что Евгений вернется в строй в конце ноября и сможет принять участие в декабрьских поединках 16 и 17 тура УПЛ с «Шахтером» и «Левым берегом».

Клубный лазарет полтавского клуба уже покинули Андрей Бацула и Виктор Корниенко, которые в общей группе готовятся к поединку 8 тура с «Зарей», который пройдет 30 сентября.

В настоящее время «Ворскла» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 9 очков.