Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тяжелая травма. Игрок Ворсклы и молодежной сборной начал восстановление
Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 15:50 |
362
0

Тяжелая травма. Игрок Ворсклы и молодежной сборной начал восстановление

Павлюк еще далек от возвращения в игру

27 сентября 2024, 15:50 |
362
0
Тяжелая травма. Игрок Ворсклы и молодежной сборной начал восстановление
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Павлюк

Как стало известно Sport.ua, защитник «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Евгений Павлюк уже появился в расположении полтавской команды, но тренируется по индивидуальной программе.

В календарном матче с «Рухом» его заменили из-за перелома пятой плюсневой кости на ноге, был прооперирован киевским хирургом Романом Блонским и начал восстановительный процесс.

Ожидается, что Евгений вернется в строй в конце ноября и сможет принять участие в декабрьских поединках 16 и 17 тура УПЛ с «Шахтером» и «Левым берегом».

Клубный лазарет полтавского клуба уже покинули Андрей Бацула и Виктор Корниенко, которые в общей группе готовятся к поединку 8 тура с «Зарей», который пройдет 30 сентября.

В настоящее время «Ворскла» занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 9 очков.

По теме:
Известный агент рассказал о главной проблеме в игре Динамо
Кривбасс – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФСК Мариуполь – Кремень, Металлист 1925 – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE
Ворскла Полтава Евгений Павлюк инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
Футбол | 26 сентября 2024, 18:49 16
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?
ФОТО. Игроки Реала получили машины от спонсора. Какую выбрал Лунин?

Традиционная акция от BMW

Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?
Футзал | 26 сентября 2024, 20:09 15
Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?
Сенсационный вылет Португалии. ЧМ по футзалу: кто вышел в 1/4 финала?

Определены четвертьфинальные пары: Украина – Венесуэла, Бразилия – Марокко

Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Футбол | 27.09.2024, 12:58
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Пять игроков, которые заслужили вызов в сборную Украины
Украинский вратарь подписал новый контракт с Хайдуком
Футбол | 27.09.2024, 16:03
Украинский вратарь подписал новый контракт с Хайдуком
Украинский вратарь подписал новый контракт с Хайдуком
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Футбол | 27.09.2024, 00:25
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Рома – Атлетик – 1:1. Как забил Довбик в Лиге Европы. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 318
Футбол
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
26.09.2024, 01:09 37
Футбол
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
25.09.2024, 23:24 1
Футзал
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
26.09.2024, 04:23 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем