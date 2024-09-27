WTA27 сентября 2024, 16:08 | Обновлено 27 сентября 2024, 16:09
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ФОТО. Векич попала на обложку глянцевого журнала
Донна приняла участие в элегантной фотосессии
27 сентября 2024, 16:08 | Обновлено 27 сентября 2024, 16:09
1085
0
Хорватская теннисистка Донна Векич поучаствовала в съемке для издания «NowVIZ Magazine», попав на обложку издания.
Отметим, что на Олимпиаде в Париже Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.
На данный момент Донна входит в число топ-20 лучших теннисисток мира в рейтинге WTA.
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