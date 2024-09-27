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  4. ФОТО. Векич попала на обложку глянцевого журнала
WTA
27 сентября 2024, 16:08 | Обновлено 27 сентября 2024, 16:09
1085
0

ФОТО. Векич попала на обложку глянцевого журнала

Донна приняла участие в элегантной фотосессии

27 сентября 2024, 16:08 | Обновлено 27 сентября 2024, 16:09
1085
0
ФОТО. Векич попала на обложку глянцевого журнала
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Хорватская теннисистка Донна Векич поучаствовала в съемке для издания «NowVIZ Magazine», попав на обложку издания.

Отметим, что на Олимпиаде в Париже Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

На данный момент Донна входит в число топ-20 лучших теннисисток мира в рейтинге WTA.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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