ФОТО. Векич попала на обложку глянцевого журнала

Хорватская теннисистка Донна Векич поучаствовала в съемке для издания «NowVIZ Magazine», попав на обложку издания.

Отметим, что на Олимпиаде в Париже Векич завоевала серебряную медаль в одиночном разряде.

На данный момент Донна входит в число топ-20 лучших теннисисток мира в рейтинге WTA.