Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сезон для Родри окончен. Он вернется в следующем»

Наставник «Манчестер» Сити Жузеп Гвардиола подтвердил, что ключевой полузащитник Родри перенес операцию на травмированном колене и в нынешнем сезоне больше не сыграет.

«Операция была утром, сезон закончен, но он вернется в следующем. Сезон окончен для него. К сожалению, случилось худшее. Такого игрока у нас в составе нет, но другие игроки вместе могут его заменить».

«Нужно будет находить способ выигрывать матчи без Родри», – сказал Гвардиола.

Хавбек получил повреждение в матче против «Арсенала».