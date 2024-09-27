Англия27 сентября 2024, 16:11 |
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Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сезон для Родри окончен. Он вернется в следующем»
Тренер подтвердил вылет игрока до конца сезона
27 сентября 2024, 16:11 |
642
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Наставник «Манчестер» Сити Жузеп Гвардиола подтвердил, что ключевой полузащитник Родри перенес операцию на травмированном колене и в нынешнем сезоне больше не сыграет.
«Операция была утром, сезон закончен, но он вернется в следующем. Сезон окончен для него. К сожалению, случилось худшее. Такого игрока у нас в составе нет, но другие игроки вместе могут его заменить».
«Нужно будет находить способ выигрывать матчи без Родри», – сказал Гвардиола.
Хавбек получил повреждение в матче против «Арсенала».
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