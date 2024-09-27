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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сезон для Родри окончен. Он вернется в следующем»
Англия
27 сентября 2024, 16:11 |
642
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сезон для Родри окончен. Он вернется в следующем»

Тренер подтвердил вылет игрока до конца сезона

27 сентября 2024, 16:11 |
642
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Сезон для Родри окончен. Он вернется в следующем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер» Сити Жузеп Гвардиола подтвердил, что ключевой полузащитник Родри перенес операцию на травмированном колене и в нынешнем сезоне больше не сыграет.

«Операция была утром, сезон закончен, но он вернется в следующем. Сезон окончен для него. К сожалению, случилось худшее. Такого игрока у нас в составе нет, но другие игроки вместе могут его заменить».

«Нужно будет находить способ выигрывать матчи без Родри», – сказал Гвардиола.

Хавбек получил повреждение в матче против «Арсенала».

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Жузеп Гвардиола Родри Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Иван Зинченко Источник: BBC
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