«Миша сыграл хорошо». Тренер Челси похвалил Мудрика перед матчем АПЛ

Наставник Челси Энцо Мареска похвалил игроков, которые в середине недели в матче Кубка английской лиги разгромили Барроу со счетом 5:0.

В том числе тренер отметил Михаила Мудрика, которого в комментариях СМИ называет Мишей (Misha).

«Матч в Кубке лиге добавил мне проблем с выбором состава. Они все сыграли хорошо. Это очень важно, так и нужно продолжать. Игроки конкурируют, это нужно поддерживать».

«Миша сыграл хорошо, Бадиашиль сыграл хорошо, Нету сыграл хорошо. Казадеи тоже провел фантастический матч. Теперь важно продолжать победную серию в АПЛ, хочется взять три очка на своем поле», – сказал Мареска.

В субботу команда сыграет против Брайтона.