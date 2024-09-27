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  4. «Миша сыграл хорошо». Тренер Челси похвалил Мудрика перед матчем АПЛ
Англия
27 сентября 2024, 15:31 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:46
878
1

«Миша сыграл хорошо». Тренер Челси похвалил Мудрика перед матчем АПЛ

Мареска доволен игрой резервистов

27 сентября 2024, 15:31 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:46
878
1
«Миша сыграл хорошо». Тренер Челси похвалил Мудрика перед матчем АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник Челси Энцо Мареска похвалил игроков, которые в середине недели в матче Кубка английской лиги разгромили Барроу со счетом 5:0.

В том числе тренер отметил Михаила Мудрика, которого в комментариях СМИ называет Мишей (Misha).

«Матч в Кубке лиге добавил мне проблем с выбором состава. Они все сыграли хорошо. Это очень важно, так и нужно продолжать. Игроки конкурируют, это нужно поддерживать».

«Миша сыграл хорошо, Бадиашиль сыграл хорошо, Нету сыграл хорошо. Казадеи тоже провел фантастический матч. Теперь важно продолжать победную серию в АПЛ, хочется взять три очка на своем поле», – сказал Мареска.

В субботу команда сыграет против Брайтона.

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Челси Энцо Мареска Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Football London
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Комментарии 2
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AndiM
Молодець міхуіл, в наступному кубковому матчі з якимось дном , чекаєм в основі.
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+1
andre_lui
Проти Брайтона можна Мішу випускати. Там вже Де Дзербі наче немає, але Міша може про те рне знати і покаже фантистичну гру
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0
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