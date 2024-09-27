«Миша сыграл хорошо». Тренер Челси похвалил Мудрика перед матчем АПЛ
Мареска доволен игрой резервистов
Наставник Челси Энцо Мареска похвалил игроков, которые в середине недели в матче Кубка английской лиги разгромили Барроу со счетом 5:0.
В том числе тренер отметил Михаила Мудрика, которого в комментариях СМИ называет Мишей (Misha).
«Матч в Кубке лиге добавил мне проблем с выбором состава. Они все сыграли хорошо. Это очень важно, так и нужно продолжать. Игроки конкурируют, это нужно поддерживать».
«Миша сыграл хорошо, Бадиашиль сыграл хорошо, Нету сыграл хорошо. Казадеи тоже провел фантастический матч. Теперь важно продолжать победную серию в АПЛ, хочется взять три очка на своем поле», – сказал Мареска.
В субботу команда сыграет против Брайтона.
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