МЮ поставил цель выиграть АПЛ в ближайшее время. К 150-летию клуба

По информации британских СМИ, директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада на встрече с работниками клуба заявил, что перед командой стоит задача выиграть титул АПЛ до 2028 года.

Завоевание важного трофея хотят приурочить к 150-летию клуба, которое состоится как раз в 2028 году.

В клубе надеются, что МЮ в скором времени вернется на былые позиции и в Лиге чемпионов, однако приоритет отдан именно титулу в чемпионате Англии.

«Манчестер Юнайтед» не был чемпионом АПЛ с 2013 года.