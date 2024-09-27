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  4. МЮ поставил цель выиграть АПЛ в ближайшее время. К 150-летию клуба
Англия
27 сентября 2024, 17:11 |
334
1

МЮ поставил цель выиграть АПЛ в ближайшее время. К 150-летию клуба

Стоит задача выиграть титул АПЛ до 2028 года

27 сентября 2024, 17:11 |
334
1
МЮ поставил цель выиграть АПЛ в ближайшее время. К 150-летию клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада на встрече с работниками клуба заявил, что перед командой стоит задача выиграть титул АПЛ до 2028 года.

Завоевание важного трофея хотят приурочить к 150-летию клуба, которое состоится как раз в 2028 году.

В клубе надеются, что МЮ в скором времени вернется на былые позиции и в Лиге чемпионов, однако приоритет отдан именно титулу в чемпионате Англии.

«Манчестер Юнайтед» не был чемпионом АПЛ с 2013 года.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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T-800
Как правило до(к)/вовремя подают:
94-й год. к свою 95-летию Милан и Барселона разыграли финал ЛЧ. 80 лет праздновала Бразилия (юбилей федерации)
...
99-й год. по чемпионству СериАла/Примеры к своему 100-летию.
2002 год. на 100-летие Реал Мадрид выигрывает ушастый, выигрывает феноменальным голом Зинедина Зидана ...
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0
cooperchack
Вызывайте Фергюсона ,эта лысая палка не выиграет АПЛ и до 2030 года 
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