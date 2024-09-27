Англия27 сентября 2024, 17:11 |
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МЮ поставил цель выиграть АПЛ в ближайшее время. К 150-летию клуба
Стоит задача выиграть титул АПЛ до 2028 года
27 сентября 2024, 17:11 |
334
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По информации британских СМИ, директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада на встрече с работниками клуба заявил, что перед командой стоит задача выиграть титул АПЛ до 2028 года.
Завоевание важного трофея хотят приурочить к 150-летию клуба, которое состоится как раз в 2028 году.
В клубе надеются, что МЮ в скором времени вернется на былые позиции и в Лиге чемпионов, однако приоритет отдан именно титулу в чемпионате Англии.
«Манчестер Юнайтед» не был чемпионом АПЛ с 2013 года.
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