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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 15:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:51
861
0

Экс-форвард команд УПЛ об игре в беларуси: «Как в СССР там, как в фильмах»

Васину не понравился период в беларуси

27 сентября 2024, 15:10 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:51
861
0
Экс-форвард команд УПЛ об игре в беларуси: «Как в СССР там, как в фильмах»
ФК Ворскла. Денис Васин

Экс-форвард Черноморца, Карпат, Кривбасса, Ворсклы и других команд Денис Васин еще до полномасштабного вторжения россии выступал в чемпионате беларуси за Белшину, однако карьера там оказалась короткой.

Уровень футбола и жизни в беларуси игроку не понравились.

«Уровень футбола, конечно, мне очень не понравился – поля, судьи, уровень жизни. Вернулся в СССР, все как в черно-белых фильмах, так я и вернулся в ту жизнь. Можно сказать, что там я был два-три месяца в депрессии».

«Я, кстати, провел неплохие 10 матчей в беларуси. У меня были предложения от белорусских команд, но я категорически не хотел там оставаться из-за уровня жизни».

«Деньги давали, в то время Шахтер Солигорск предлагал очень хорошие условия», – сказал Васин.

Недавно игрок объявил о завершении карьеры.

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Денис Васин чемпионат беларуси по футболу российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: NV.ua
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