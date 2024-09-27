Экс-форвард команд УПЛ об игре в беларуси: «Как в СССР там, как в фильмах»

Экс-форвард Черноморца, Карпат, Кривбасса, Ворсклы и других команд Денис Васин еще до полномасштабного вторжения россии выступал в чемпионате беларуси за Белшину, однако карьера там оказалась короткой.

Уровень футбола и жизни в беларуси игроку не понравились.

«Уровень футбола, конечно, мне очень не понравился – поля, судьи, уровень жизни. Вернулся в СССР, все как в черно-белых фильмах, так я и вернулся в ту жизнь. Можно сказать, что там я был два-три месяца в депрессии».

«Я, кстати, провел неплохие 10 матчей в беларуси. У меня были предложения от белорусских команд, но я категорически не хотел там оставаться из-за уровня жизни».

«Деньги давали, в то время Шахтер Солигорск предлагал очень хорошие условия», – сказал Васин.

Недавно игрок объявил о завершении карьеры.