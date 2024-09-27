К матчу с Динамо. Известно, когда Ворскла снова сыграет на своей арене
Полтавский клуб два домашних матча проведет в гостях
Ближайшие календарные домашние матчи в УПЛ – с «Полесьем» и «Александрией» – футболисты «Ворсклы» проведут на выезде, а во втором круге эти команды приедут в Полтаву.
Как известно, это вызвано тем, что в Полтаве начали замену газона на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, который уже не соответствовал требованиям Премьер-лиги.
Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» собирается вернуться на местную арену 30 октября, когда будет принимать в матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо».
Ранее мы сообщали, что появилось видео, как «Ворскла» начала замену газона на своем стадионе.
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