К матчу с Динамо. Известно, когда Ворскла снова сыграет на своей арене

Ближайшие календарные домашние матчи в УПЛ – с «Полесьем» и «Александрией» – футболисты «Ворсклы» проведут на выезде, а во втором круге эти команды приедут в Полтаву.

Как известно, это вызвано тем, что в Полтаве начали замену газона на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского, который уже не соответствовал требованиям Премьер-лиги.

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» собирается вернуться на местную арену 30 октября, когда будет принимать в матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо».

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как «Ворскла» начала замену газона на своем стадионе.