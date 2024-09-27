ФОТО. Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов. В отличие от мужского турнира, УЕФА не менял систему розыгрыша и сохранил традиционные группы.

Группа A: Лион, Вольфсбург, Рома, Галатасарай.

Группа B: Челси, Реал, Твенте, Селтик.

Группа C: Бавария, Арсенал, Ювентус, Волеренга.

Группа D: Барселона, Манчестер Сити, Санкт-Пельтен, Хаммарбю.

Матчи пройдут с 8 октября по 18 декабря.

Отметим, что украинская Ворскла могла выйти в группу, но проиграла Селтику в квалификации. Действующими чемпионками являются футболистки Барселоны.