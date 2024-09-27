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Лига чемпионов
27 сентября 2024, 14:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:25
297
0

ФОТО. Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов

Ворскла не сумела пробиться в групповой этап

27 сентября 2024, 14:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:25
297
0
ФОТО. Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов
УЕФА

Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов. В отличие от мужского турнира, УЕФА не менял систему розыгрыша и сохранил традиционные группы.

Группа A: Лион, Вольфсбург, Рома, Галатасарай.

Группа B: Челси, Реал, Твенте, Селтик.

Группа C: Бавария, Арсенал, Ювентус, Волеренга.

Группа D: Барселона, Манчестер Сити, Санкт-Пельтен, Хаммарбю.

Матчи пройдут с 8 октября по 18 декабря.

Отметим, что украинская Ворскла могла выйти в группу, но проиграла Селтику в квалификации. Действующими чемпионками являются футболистки Барселоны.

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Селтик – Ворскла – 2:0. Текстовая трансляция матча
Лига чемпионов по футболу среди женщин жеребьевка Вольфсбург Лион Рома Рим Галатасарай Челси Реал Мадрид Твенте Селтик Бавария Арсенал Лондон Ювентус Волеренга Барселона Манчестер Сити Санкт-Пельтен Хаммарбю
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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