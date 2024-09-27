Лига чемпионов27 сентября 2024, 14:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:25
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ФОТО. Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов
Ворскла не сумела пробиться в групповой этап
27 сентября 2024, 14:49 | Обновлено 27 сентября 2024, 15:25
297
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Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов. В отличие от мужского турнира, УЕФА не менял систему розыгрыша и сохранил традиционные группы.
Группа A: Лион, Вольфсбург, Рома, Галатасарай.
Группа B: Челси, Реал, Твенте, Селтик.
Группа C: Бавария, Арсенал, Ювентус, Волеренга.
Группа D: Барселона, Манчестер Сити, Санкт-Пельтен, Хаммарбю.
Матчи пройдут с 8 октября по 18 декабря.
Отметим, что украинская Ворскла могла выйти в группу, но проиграла Селтику в квалификации. Действующими чемпионками являются футболистки Барселоны.
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