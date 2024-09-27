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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 14:23 |
267
0

«Не верил, что это серьезно». Игрок Ингульца рассказал о «снятии» с УПЛ

Роман Волохатый не обратил внимания на слухи

27 сентября 2024, 14:23 |
267
0
«Не верил, что это серьезно». Игрок Ингульца рассказал о «снятии» с УПЛ
ФК Ингулец. Роман Волохатый

Полузащитник «Ингульца» Роман Волохатый рассказал о своей реакции на слухи о снятии команды с соревнований УПЛ:

«Скажу лично за себя: у нас в это время был мини-сбор, поэтому я особо не обратил на это внимания. Все спокойно работали. Мне просто не верилось, что все это серьезно. Моя задача была работать. Как сказал главный тренер: «Нам надо тренироваться, остальное не должно нас беспокоить».

Футболистам надо играть на футбольном поле, а президенту, директорам клуба решать такие вопросы. Я до последнего не верил, что команду снимут с чемпионата, но когда все сильно затянулось, где-то было опасение по поводу дальнейших перспектив, впрочем, слава Богу, команда сохранилась и мы продолжаем выступления в УПЛ».

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Дмитро Вербинський Источник: Football.ua
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