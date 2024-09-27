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  4. «Это пугает...» Экс-тренер Динамо оценил перспективы команды в Лиге Европы
Лига Европы
27 сентября 2024, 13:57 |
1155
0

«Это пугает...» Экс-тренер Динамо оценил перспективы команды в Лиге Европы

Леониду Буряку тяжело делать прогноз на выступление киевского клуба в еврокубке

27 сентября 2024, 13:57 |
1155
0
«Это пугает...» Экс-тренер Динамо оценил перспективы команды в Лиге Европы
Леонид Буряк

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил перспективы столичного клуба в Лиге Европы 2024/25:

«В соперниках у «Динамо» – команды серьезные. Пугает, что мы давно не играли с такими командами, мастеровитые они. Перспективы мне оценить сложно, потому что у меня есть симпатия в адрес «Динамо». Обнадеживает обстановка внутри команды. Все хотят играть. Хочу, чтобы это поколение оставило след в истории «Динамо». Обязательно надо получить третью чемпионскую звездочку на эмблему. Все в клубе заряжены на достижение этого результата. Надо всем с этой мечтой ложиться спать и просыпаться».

В стартовом матче Лиги Европы киевляне разгромно уступили «Лацио» – 0:3.

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Леонид Буряк Лига Европы Динамо Киев
Дмитро Вербинський Источник: Динамо Киев от Шурика
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