«Это пугает...» Экс-тренер Динамо оценил перспективы команды в Лиге Европы
Леониду Буряку тяжело делать прогноз на выступление киевского клуба в еврокубке
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк оценил перспективы столичного клуба в Лиге Европы 2024/25:
«В соперниках у «Динамо» – команды серьезные. Пугает, что мы давно не играли с такими командами, мастеровитые они. Перспективы мне оценить сложно, потому что у меня есть симпатия в адрес «Динамо». Обнадеживает обстановка внутри команды. Все хотят играть. Хочу, чтобы это поколение оставило след в истории «Динамо». Обязательно надо получить третью чемпионскую звездочку на эмблему. Все в клубе заряжены на достижение этого результата. Надо всем с этой мечтой ложиться спать и просыпаться».
В стартовом матче Лиги Европы киевляне разгромно уступили «Лацио» – 0:3.
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