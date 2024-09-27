ОФИЦИАЛЬНО. Матч Ворскла – Полесье состоится в Житомире

Матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги сезона 2024/25 между полтавской «Ворсклой» и житомирским «Полесьем» состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Об этом сообщает официальный сайт «Полесья».

Этот поединок является домашним для «Ворсклы», поэтому его проведение было запланировано в Полтаве на стадионе имени А. Бутовского. Вероятно, изменение места проведения игры связано с началом работ по замене газона на домашней арене «Ворсклы».

Матч «Ворскла» – «Полесье» должен состояться 6 октября в 13:00 по киевскому времени.