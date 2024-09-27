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Англия
27 сентября 2024, 14:12 | Обновлено 27 сентября 2024, 14:16
1311
3

Челси готов заплатить более 120 миллионов евро за хавбека Реала

Такое же предложение по Орельену Тчуамени имеет «Ман Сити»

27 сентября 2024, 14:12 | Обновлено 27 сентября 2024, 14:16
1311
3
Челси готов заплатить более 120 миллионов евро за хавбека Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Английские «Манчестер Сити» и «Челси» серьезно интересуются французским полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, оба клуба Премьер-лиги готовы предложить «сливочным» более 120 миллионов евро за 24-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 8 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль».

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид Челси Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Перець
долбойоби схаменіться місць всім і так невистачає гравці деякі на полу сидять
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0
Gargantua81
а Лавиа и Кайседо уже все?
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0
SHN
МаЕ Ман Сити?
Автор,читай что ты пишешь!
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0
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