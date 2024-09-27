Челси готов заплатить более 120 миллионов евро за хавбека Реала
Такое же предложение по Орельену Тчуамени имеет «Ман Сити»
Английские «Манчестер Сити» и «Челси» серьезно интересуются французским полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, оба клуба Премьер-лиги готовы предложить «сливочным» более 120 миллионов евро за 24-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 8 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль».
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