Челси готов заплатить более 120 миллионов евро за хавбека Реала

Английские «Манчестер Сити» и «Челси» серьезно интересуются французским полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, оба клуба Премьер-лиги готовы предложить «сливочным» более 120 миллионов евро за 24-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 8 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуются «Арсенал» и «Ливерпуль».