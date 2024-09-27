Лацио возглавил список самых неудобных соперников украинцев в еврокубках

Крупное поражение «Динамо» от «Лацио» (0:3) очередной раз подчеркнуло, что команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 85 матчах с коллективами этой страны наши клубы одержали 15 побед при 51-м поражении, набрав всего 25,1% условных очков. Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми украинцы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба.

К слову, после разгрома киевлян этот список возглавил «Лацио», в 13 встречах с которым наши клубы потерпели 10 поражений при одной победе (12,8%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)

Страны

Страна И В Н П О % Италия 85 15 19 51 64 25,1 Испания 78 14 19 45 61 26,1 Англия 65 13 16 36 55 28,2 Франция 77 18 25 34 79 34,2 россия 21 7 2 12 23 36,5 Польша 22 6 7 9 25 37,9 Португалия 65 20 14 31 74 37,9 Германия 82 26 16 40 94 38,2 Словакия 10 3 3 4 12 40,0

Клубы