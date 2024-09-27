Лацио возглавил список самых неудобных соперников украинцев в еврокубках
В 13 матчах с бело-небесно-голубыми наши команды потерпели 10 поражений
Крупное поражение «Динамо» от «Лацио» (0:3) очередной раз подчеркнуло, что команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 85 матчах с коллективами этой страны наши клубы одержали 15 побед при 51-м поражении, набрав всего 25,1% условных очков. Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми украинцы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба.
К слову, после разгрома киевлян этот список возглавил «Лацио», в 13 встречах с которым наши клубы потерпели 10 поражений при одной победе (12,8%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)
Страны
|
Страна
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
%
|
Италия
|
85
|
15
|
19
|
51
|
64
|
25,1
|
Испания
|
78
|
14
|
19
|
45
|
61
|
26,1
|
Англия
|
65
|
13
|
16
|
36
|
55
|
28,2
|
Франция
|
77
|
18
|
25
|
34
|
79
|
34,2
|
россия
|
21
|
7
|
2
|
12
|
23
|
36,5
|
Польша
|
22
|
6
|
7
|
9
|
25
|
37,9
|
Португалия
|
65
|
20
|
14
|
31
|
74
|
37,9
|
Германия
|
82
|
26
|
16
|
40
|
94
|
38,2
|
Словакия
|
10
|
3
|
3
|
4
|
12
|
40,0
Клубы
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
%
|
Лацио
|
13
|
1
|
2
|
10
|
5
|
12,8
|
Фиорентина
|
10
|
0
|
4
|
6
|
4
|
13,3
|
ПСЖ
|
12
|
1
|
2
|
9
|
5
|
13,9
|
Интер
|
13
|
0
|
6
|
7
|
6
|
15,4
|
Ювентус
|
10
|
1
|
2
|
7
|
5
|
16,7
|
Порту
|
16
|
2
|
5
|
9
|
11
|
22,9
|
Манчестер Сити
|
10
|
2
|
2
|
6
|
8
|
26,7
|
Реал
|
18
|
3
|
6
|
9
|
15
|
27,8
|
Барселона
|
24
|
6
|
2
|
17
|
20
|
27,8
|
Байер
|
12
|
3
|
3
|
6
|
12
|
33,3
|
Бавария
|
14
|
4
|
2
|
8
|
14
|
33,3
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