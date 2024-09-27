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Лига Европы
27 сентября 2024, 12:15 | Обновлено 27 сентября 2024, 12:24
246
1

Лацио возглавил список самых неудобных соперников украинцев в еврокубках

В 13 матчах с бело-небесно-голубыми наши команды потерпели 10 поражений

27 сентября 2024, 12:15 | Обновлено 27 сентября 2024, 12:24
246
1
Лацио возглавил список самых неудобных соперников украинцев в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Крупное поражение «Динамо» от «Лацио» (0:3) очередной раз подчеркнуло, что команды из Италии являются самыми неудобными соперниками украинцев в еврокубках. В 85 матчах с коллективами этой страны наши клубы одержали 15 побед при 51-м поражении, набрав всего 25,1% условных очков. Что говорить, если в первую пятерку команд, с которыми украинцы имеют наихудшие показатели по результатам не менее 10 игр, входят четыре (!) итальянских клуба.

К слову, после разгрома киевлян этот список возглавил «Лацио», в 13 встречах с которым наши клубы потерпели 10 поражений при одной победе (12,8%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники украинских клубов в еврокубках (не менее 10 игр)

Страны

Страна

И

В

Н

П

О

%

Италия

85

15

19

51

64

25,1

Испания

78

14

19

45

61

26,1

Англия

65

13

16

36

55

28,2

Франция

77

18

25

34

79

34,2

россия

21

7

2

12

23

36,5

Польша

22

6

7

9

25

37,9

Португалия

65

20

14

31

74

37,9

Германия

82

26

16

40

94

38,2

Словакия

10

3

3

4

12

40,0

Клубы

Клуб

И

В

Н

П

О

%

Лацио

13

1

2

10

5

12,8

Фиорентина

10

0

4

6

4

13,3

ПСЖ

12

1

2

9

5

13,9

Интер

13

0

6

7

6

15,4

Ювентус

10

1

2

7

5

16,7

Порту

16

2

5

9

11

22,9

Манчестер Сити

10

2

2

6

8

26,7

Реал

18

3

6

9

15

27,8

Барселона

24

6

2

17

20

27,8

Байер

12

3

3

6

12

33,3

Бавария

14

4

2

8

14

33,3

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Комментарии 1
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antt
А цього євросезону тільки одні італійські команди у наших команд на умі. Лаціо і Рома, Болонья і Аталанта. 
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