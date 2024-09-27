ПОТТЕР: «Нескольким игрокам Челси в раздевалке приходилось сидеть на полу»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о слишком большом количестве игроков:

«Некоторым из футболистов пришлось просто сидеть на полу. Конечно, это не идеально. Все понимали, что это действительно сложная ситуация, потому что ты можешь выпустить в основе лишь 11 игроков, и если у тебя 20 игроков не играют, то не имеет значения, на каком месте ты находишься. Если вы найдете тренера, который скажет: «Да, это лучшее состояние для меня«, я буду очень удивлен».

Ранее сообщалось, что Грэм Поттер может возглавить «Эвертон».