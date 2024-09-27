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  4. ПОТТЕР: «Нескольким игрокам Челси в раздевалке приходилось сидеть на полу»
Англия
27 сентября 2024, 12:26 |
829
1

ПОТТЕР: «Нескольким игрокам Челси в раздевалке приходилось сидеть на полу»

Бывший главный тренер лондонцев высказался о слишком большом количестве игроков

27 сентября 2024, 12:26 |
829
1
ПОТТЕР: «Нескольким игрокам Челси в раздевалке приходилось сидеть на полу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о слишком большом количестве игроков:

«Некоторым из футболистов пришлось просто сидеть на полу. Конечно, это не идеально. Все понимали, что это действительно сложная ситуация, потому что ты можешь выпустить в основе лишь 11 игроков, и если у тебя 20 игроков не играют, то не имеет значения, на каком месте ты находишься. Если вы найдете тренера, который скажет: «Да, это лучшее состояние для меня«, я буду очень удивлен».

Ранее сообщалось, что Грэм Поттер может возглавить «Эвертон».

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Дмитро Вербинський Источник: The Telegraph
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Толян
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