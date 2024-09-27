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  4. «Его время вышло». Экс-игрок сборной Англии оценил перспективы Мудрика
Англия
27 сентября 2024, 11:41 | Обновлено 27 сентября 2024, 11:57
615
0

«Его время вышло». Экс-игрок сборной Англии оценил перспективы Мудрика

Глен Джонсон считает, что украинец не создан для игры в АПЛ

27 сентября 2024, 11:41 | Обновлено 27 сентября 2024, 11:57
615
0
«Его время вышло». Экс-игрок сборной Англии оценил перспективы Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист национальной сборной Англии Глен Джонсон оценил перспективы украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском «Челси»:

«Мы еще не видели его пик. Мы видели вспышки его таланта, и были моменты, когда он выглядел непревзойденным, но мы не видели этого часто. Сейчас не похоже, что он создан для Премьер-лиги, потому что если бы это было так, то мы бы уже давно это увидели. Возможно, его время вышло. «Челси« купил его за большие деньги, поэтому им придется или сохранить и раскрыть его, или сильно потерять финансово».

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуется «Барселона».

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Глен Джонсон (футболист) Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник
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