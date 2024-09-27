«Его время вышло». Экс-игрок сборной Англии оценил перспективы Мудрика

Бывший футболист национальной сборной Англии Глен Джонсон оценил перспективы украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском «Челси»:

«Мы еще не видели его пик. Мы видели вспышки его таланта, и были моменты, когда он выглядел непревзойденным, но мы не видели этого часто. Сейчас не похоже, что он создан для Премьер-лиги, потому что если бы это было так, то мы бы уже давно это увидели. Возможно, его время вышло. «Челси« купил его за большие деньги, поэтому им придется или сохранить и раскрыть его, или сильно потерять финансово».

Ранее сообщалось, что Михаилом Мудриком интересуется «Барселона».