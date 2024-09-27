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WTA
27 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 27 сентября 2024, 11:11
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Надежда Киченок вышла в паре во 2-й круг супертурнира в Пекине

Украинка и Мию Като обыграли сеяный дуэт

27 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 27 сентября 2024, 11:11
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Надежда Киченок вышла в паре во 2-й круг супертурнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок начала выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) в парном разряде.

В первом раунде Надежда вместе с Мию Като из Японии сразилась с ​6-м сеяным дуэтом Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай).​ В двух сетах за 75 минут победила украинско-японская пара.

WTA 1000 Пекин. Пары. Первый круг

Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) – Мию Като (Япония) / Надежда Киченок (Украина) – 3:6, 3:6

Далее по сетке Като и Киченок встретятся с победительницами встречи Макото Ниномия / Сюй Ифань – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.

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Надежда Киченок Мию Като Чжан Шуай Элизе Мертенс WTA Пекин
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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