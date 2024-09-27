Надежда Киченок вышла в паре во 2-й круг супертурнира в Пекине
Украинка и Мию Като обыграли сеяный дуэт
Украинская теннисистка Надежда Киченок начала выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) в парном разряде.
В первом раунде Надежда вместе с Мию Като из Японии сразилась с 6-м сеяным дуэтом Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай). В двух сетах за 75 минут победила украинско-японская пара.
WTA 1000 Пекин. Пары. Первый круг
Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай) – Мию Като (Япония) / Надежда Киченок (Украина) – 3:6, 3:6
Далее по сетке Като и Киченок встретятся с победительницами встречи Макото Ниномия / Сюй Ифань – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.
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