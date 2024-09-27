КУДЗИЕВА: «Впервые в этой сборной отсутствует базовая команда»

С 28 сентября по 3 октября девичья сборная Украины WU-15 будет участвовать в традиционном Турнире развития УЕФА, который будет проходить в Молдове. Перед отъездом в соседнюю страну юные игроки провели кратковременный сбор в Тернополе.

Главный тренер девичьей сборной Украины WU-15 Елена Кудзиева рассказала о последних новостях из расположения команды:

– В Тернополь приехали все те девушки, которых я хотела видеть в сборной. Их я взяла на карандаш во время просмотра прошлой весной всеукраинских соревнований среди 14-15-летних футболисток.

– Бросается в глаза, что среди 20 вызванных на сбор игроков – представительницы более 10 клубов.

– Действительно, впервые в истории сборной этой возрастной категории отсутствует базовая команда. Это не может не радовать, потому что свидетельствует о том, что женский футбол в регионах развивается.

– Вы провели с подопечными кратковременный этап подготовки. Какие позиции еще требуют усиления?

– Хотелось бы большей конкуренции среди вратарей. На других позициях есть из кого выбирать. В Тернополе наигрывали две тактические схемы: 4–4–2 и 4–1–4–1.

– Какой информацией владеете о соперницах?

– Напомню, что кроме хозяек мы будем играть с Грецией и Литвой. Больше всего информации имеем о Литве. Я даже побывала в августе на матче с Латвией. Есть видеозапись этого поединка. К сожалению, о первых наших соперницах, Греции, почти ничего не знаем. Хотя именно они – самые опасные. Впрочем, несмотря на это и нехватку игровой практики, надеюсь, что мои подопечные в Молдове продемонстрируют свои лучшие качества.