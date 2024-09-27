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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 07:05 | Обновлено 27 сентября 2024, 08:27
218
0

ФОТО. Они сдали тест йо-йо. В Киеве состоялся семинар арбитров УПЛ

Программа содержала насыщенную теоретические и индивидуальные занятия

27 сентября 2024, 07:05 | Обновлено 27 сентября 2024, 08:27
218
0
ФОТО. Они сдали тест йо-йо. В Киеве состоялся семинар арбитров УПЛ
УАФ

В Киеве прошел семинар арбитров Украинской Премьер-лиги.

24-25 сентября в Доме футбола состоялся промежуточный семинар арбитров УПЛ.

Программа двухдневного мероприятия содержала насыщенную теоретическую составляющую и индивидуальные собеседования.

Также состоялось составление арбитрами и ассистентами арбитра фитнес-теста Yo-Yo на поле НТК им. В. Банникова.

Тест йо-йо – это челночный бег на 20-метровое расстояние между двумя отметками многократно туда и обратно.

ФОТО. Они сдали тест йо-йо. В Киеве состоялся семинар арбитров УПЛ

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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