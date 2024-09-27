ФОТО. Они сдали тест йо-йо. В Киеве состоялся семинар арбитров УПЛ
Программа содержала насыщенную теоретические и индивидуальные занятия
В Киеве прошел семинар арбитров Украинской Премьер-лиги.
24-25 сентября в Доме футбола состоялся промежуточный семинар арбитров УПЛ.
Программа двухдневного мероприятия содержала насыщенную теоретическую составляющую и индивидуальные собеседования.
Также состоялось составление арбитрами и ассистентами арбитра фитнес-теста Yo-Yo на поле НТК им. В. Банникова.
Тест йо-йо – это челночный бег на 20-метровое расстояние между двумя отметками многократно туда и обратно.
ФОТО. Они сдали тест йо-йо. В Киеве состоялся семинар арбитров УПЛ
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