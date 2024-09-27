В УЕФА утвердили критерии распределение выплат солидарности для клубов

В прошлом году исполнительный комитет УЕФА одобрил значительное увеличение распределения выплат солидарности для клубов, не участвующих в мужских клубных соревнованиях УЕФА, на цикл 2024–2027 годов.

Согласно ему, эта сумма вырастет с 4% до 7% прогнозируемого порогового дохода в 4,4 млрд евро. Это составляет 308 млн евро – увеличение почти на 80% по сравнению с предыдущим циклом.

На новом заседании исполнительный комитет УЕФА утвердил критерии распределения новых сумм. Было подтверждено ограничение распределения среди 5 лучших ассоциаций (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция): каждая из них получит по 10 млн евро.

Таким образом, средства, доступные для остальных 50 ассоциаций, увеличатся с текущих 135 млн евро до общей суммы 258 млн евро. 70% этих сумм будет распределяться в зависимости от их позиции в списке доступа УЕФА, тогда как 30% будет пропорционально суммам, полученным самым прибыльным клубом каждой ассоциации, являющейся инновационной концепцией, направленной прямо на конкурентный баланс во внутренних лигах.

Основные принципы следующие:

средства зарезервированы для клубов высшего дивизиона, не участвующих в фазах Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА;

эти средства предназначены для поддержки конкурентного баланса в лигах высшего дивизиона Европы, где некоторые клубы получают выгоду от дополнительных источников дохода благодаря участию в европейских соревнованиях;

часть средств может быть направлена ​​клубам второго дивизиона с согласия клубов высшего дивизиона;

средства улучшают или укрепляют клубные структуры и стандарты управления, тем самым способствуя здоровому развитию европейского клубного футбола;

чтобы иметь право на получение этих выплат, клубы должны соответствовать определенным критериям лицензирования клубов УЕФА, причем критерии подготовки молодежи все еще являются определяющим элементом.

Все детали новой схемы солидарного распределения будут сообщены УЕФА в циркулярном листе в ближайшие недели.