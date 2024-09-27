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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 27 сентября 2024, 06:05
913
0

Самая молодая команда. Украинский клуб возглавил европейский рейтинг

Рух дает больше всего игрового времени футболистам U-21 за последние 3 года

27 сентября 2024, 05:23 | Обновлено 27 сентября 2024, 06:05
913
0
Самая молодая команда. Украинский клуб возглавил европейский рейтинг
ФК Рух Львов

Львовский «Рух» – абсолютный лидер в рейтинге самых молодых команд мира Европы. Желто-черные дают больше всего игрового времени футболистам категории U-21 за последние 3 года.

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки до 21 года в 58 лигах мира за последние 3 года.

В этом рейтинге абсолютным лидером с показателем 41,1% игровых минут для игроков до 21 года является львовский Рух. Второе место в рейтинге занял датский Нордшелланд (40,7%), а замыкает тройку лидеров узбекский Олимпик (39,9).

Также Рух в этом рейтинге опередил такие клубы, как словацкая Жилина, австрийский Ред Булл из Зальцбурга, нидерландский Гронинген, швейцарский Базель, датский Копенгаген, нидерландский Аякс, словацкий Тренчин (входят в топ-10).

Самые молодые команды Европы (по данным CIES)

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Рух Львов CIES молодые таланты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рейтинг Нордшелланд Жилина РБ Зальцбург Гронинген Базель Копенгаген Аякс Тренчин
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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