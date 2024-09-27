Самая молодая команда. Украинский клуб возглавил европейский рейтинг
Рух дает больше всего игрового времени футболистам U-21 за последние 3 года
Львовский «Рух» – абсолютный лидер в рейтинге самых молодых команд мира Европы. Желто-черные дают больше всего игрового времени футболистам категории U-21 за последние 3 года.
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory рассчитывал количество минут, которые провели на поле игроки до 21 года в 58 лигах мира за последние 3 года.
В этом рейтинге абсолютным лидером с показателем 41,1% игровых минут для игроков до 21 года является львовский Рух. Второе место в рейтинге занял датский Нордшелланд (40,7%), а замыкает тройку лидеров узбекский Олимпик (39,9).
Также Рух в этом рейтинге опередил такие клубы, как словацкая Жилина, австрийский Ред Булл из Зальцбурга, нидерландский Гронинген, швейцарский Базель, датский Копенгаген, нидерландский Аякс, словацкий Тренчин (входят в топ-10).
Самые молодые команды Европы (по данным CIES)
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