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Украина. Премьер лига
27 сентября 2024, 05:31 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:16
63
0

А судьи кто? В УАФ назначили арбитров на матчи 8-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц

27 сентября 2024, 05:31 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:16
63
0
А судьи кто? В УАФ назначили арбитров на матчи 8-го тура УПЛ
УПЛ. Игорь Пасхал

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.

Определены судейские бригады на матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 8-го тура пройдут с 27 до 30 сентября.

УПЛ. 8-й тур

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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