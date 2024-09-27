Украина. Премьер лига27 сентября 2024, 05:31 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:16
63
0
А судьи кто? В УАФ назначили арбитров на матчи 8-го тура УПЛ
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц
27 сентября 2024, 05:31 | Обновлено 27 сентября 2024, 07:16
63
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на очередной тур.
Определены судейские бригады на матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 8-го тура пройдут с 27 до 30 сентября.
УПЛ. 8-й тур
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