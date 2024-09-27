Боруссия Д

27 сентября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 5-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Бохумом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда провела довольно противоречивый прошлый сезон. С одной стороны, если в 2023-м было обидно упущено серебряную салатницу, при равенстве очков с Баварией, то в этот раз черно-желтые проиграли даже спор с РБ Лейпциг за 4-е место (хотя и следующее тоже стало лигочемпионовским). С другой стороны, немцы прекрасно проявили себя на международном уровне - их остановил только мадридский Реал в финале Лиги чемпионов. Впрочем, сейчас это во многом другой клуб. Главным тренером в нем стал Нури Шахин, хотя он и до этого помогал Терзичу. Покинули Дортмунд разными путями и по разным причинам Ройс и Хуммельс, Фюллькруг и Алле, Роте и Мукоко. Но на их место купили Антона, Гросса, Герасса, Байера, и арендовали Яна Коуто. Новый вариант неплохо стартовал - не получилось выиграть только у Вердера, в Бремене закончили 0:0. Но в прошлом туре уступили Штутгарту, причем разгромно, 1:5.

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Бохум

Клуб в прошлом сезоне подтвердил свое броское прозвище - Невыбиваемые. Выиграв Бундеслигу 2, он постоянно боролся за выживание в элитном дивизионе. И весной было взято только 16-е место - не прямой вылет, но участие в стыках. Но, проиграв первый, домашний матч Фортуне 0:3, потом в Дюссельдорфе взяли реванш, и выиграли серию пенальти. Казалось, что урок учли: состав неплохо укрепили Хорном, Боаду, де Витом. Мийоси и другими новичками. А на тренерский пост заманили Зайдлера, что до этого шесть лет возглавлял Санкт-Галлен. Но на старте сезона проигрывали всем, даже Яну Регенсбургу в кубке. Но с Хольштайн (Киль) взяли хотя бы ничью - закончили 2:2.

Статистика личных встреч

В последних пяти очных поединках было три победы шмелей при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку шмелей. Гости уж очень скромны - ставим на то, что тут оформят победу хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,68).