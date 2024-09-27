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Чемпионат Германии
Боруссия Д
27.09.2024 21:30 - : -
Бохум
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Германия
27 сентября 2024, 02:58 | Обновлено 27 сентября 2024, 03:01
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Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 27 сентября в 21:30 по Киеву

27 сентября 2024, 02:58 | Обновлено 27 сентября 2024, 03:01
7
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Боруссия Дортмунд – Бохум. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 5-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Бохумом». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда провела довольно противоречивый прошлый сезон. С одной стороны, если в 2023-м было обидно упущено серебряную салатницу, при равенстве очков с Баварией, то в этот раз черно-желтые проиграли даже спор с РБ Лейпциг за 4-е место (хотя и следующее тоже стало лигочемпионовским). С другой стороны, немцы прекрасно проявили себя на международном уровне - их остановил только мадридский Реал в финале Лиги чемпионов. Впрочем, сейчас это во многом другой клуб. Главным тренером в нем стал Нури Шахин, хотя он и до этого помогал Терзичу. Покинули Дортмунд разными путями и по разным причинам Ройс и Хуммельс, Фюллькруг и Алле, Роте и Мукоко. Но на их место купили Антона, Гросса, Герасса, Байера, и арендовали Яна Коуто. Новый вариант неплохо стартовал - не получилось выиграть только у Вердера, в Бремене закончили 0:0. Но в прошлом туре уступили Штутгарту, причем разгромно, 1:5.

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Бохум

Клуб в прошлом сезоне подтвердил свое броское прозвище - Невыбиваемые. Выиграв Бундеслигу 2, он постоянно боролся за выживание в элитном дивизионе. И весной было взято только 16-е место - не прямой вылет, но участие в стыках. Но, проиграв первый, домашний матч Фортуне 0:3, потом в Дюссельдорфе взяли реванш, и выиграли серию пенальти. Казалось, что урок учли: состав неплохо укрепили Хорном, Боаду, де Витом. Мийоси и другими новичками. А на тренерский пост заманили Зайдлера, что до этого шесть лет возглавлял Санкт-Галлен. Но на старте сезона проигрывали всем, даже Яну Регенсбургу в кубке. Но с Хольштайн (Киль) взяли хотя бы ничью - закончили 2:2.

Статистика личных встреч

В последних пяти очных поединках было три победы шмелей при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку шмелей. Гости уж очень скромны - ставим на то, что тут оформят победу хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
27 сентября 2024 -
21:30
Бохум
Фора Боруссии Д (-1.5) 1.68 Сделать ставку
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Боруссия Дортмунд Бохум Бундеслига чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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