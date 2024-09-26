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Лига Европы
26 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:41
715
0

Стало известно, сыграет ли Яремчук за Олимпиакос в матче против Лиона

В Лиге Европы встречаются «Лион» из Франции и «Олимпиакос» из Греции

26 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:41
715
0
Стало известно, сыграет ли Яремчук за Олимпиакос в матче против Лиона
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

26 сентября в 22:00 проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.

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В одном из матчей встречаются «Лион» из Франции и «Олимпиакос» из Греции.

Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет в основном составе греческого клуба

Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Стартовые составы команд

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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