Стало известно, сыграет ли Яремчук за Олимпиакос в матче против Лиона

26 сентября в 22:00 проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.

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В одном из матчей встречаются «Лион» из Франции и «Олимпиакос» из Греции.

Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет в основном составе греческого клуба

Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Стартовые составы команд