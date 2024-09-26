Лига Европы26 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:41
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Стало известно, сыграет ли Яремчук за Олимпиакос в матче против Лиона
В Лиге Европы встречаются «Лион» из Франции и «Олимпиакос» из Греции
26 сентября 2024, 21:23 | Обновлено 26 сентября 2024, 21:41
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26 сентября в 22:00 проходят поединки 1-го тура Лиги Европы.
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В одном из матчей встречаются «Лион» из Франции и «Олимпиакос» из Греции.
Украинский нападающий Роман Яремчук выйдет в основном составе греческого клуба
Матч пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
Стартовые составы команд
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