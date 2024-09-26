Украина. Премьер лига26 сентября 2024, 22:10 |
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Львовское дерби вынесли отдельно. Утверждены даты 10-го тура УПЛ
Рух и Карпаты сыграют в понедельник
26 сентября 2024, 22:10 |
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УПЛ утвердила даты и время матчей 10-го тура чемпионата Украины. Отметим, что отдельно вынесено ожидаемое многими львовское дерби между Рухом и Карпатами.
Игра станет последней в туре и состоится в понедельник.
10-й тур
18 октября (пятница)
Колос – Шахтер 18:00
19 октября (суббота)
Ворскла – Александрия 13:00
Оболонь – Динамо 15:30
Полесье – Левый Берег 18:00
20 октября (воскресенье)
ЛНЗ – Ингулец 13:00
Черноморец – Верес 15:30
Заря – Кривбасс 18:00
21 октября (понедельник)
Рух – Карпаты 18:00
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