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  4. Львовское дерби вынесли отдельно. Утверждены даты 10-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 22:10 |
233
0

Львовское дерби вынесли отдельно. Утверждены даты 10-го тура УПЛ

Рух и Карпаты сыграют в понедельник

26 сентября 2024, 22:10 |
233
0
Львовское дерби вынесли отдельно. Утверждены даты 10-го тура УПЛ
УПЛ

УПЛ утвердила даты и время матчей 10-го тура чемпионата Украины. Отметим, что отдельно вынесено ожидаемое многими львовское дерби между Рухом и Карпатами.

Игра станет последней в туре и состоится в понедельник.

10-й тур

18 октября (пятница)

Колос – Шахтер 18:00

19 октября (суббота)

Ворскла – Александрия 13:00

Оболонь – Динамо 15:30

Полесье – Левый Берег 18:00

20 октября (воскресенье)

ЛНЗ – Ингулец 13:00

Черноморец – Верес 15:30

Заря – Кривбасс 18:00

21 октября (понедельник)

Рух – Карпаты 18:00

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Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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