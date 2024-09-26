Львовское дерби вынесли отдельно. Утверждены даты 10-го тура УПЛ

УПЛ утвердила даты и время матчей 10-го тура чемпионата Украины. Отметим, что отдельно вынесено ожидаемое многими львовское дерби между Рухом и Карпатами.

Игра станет последней в туре и состоится в понедельник.

10-й тур

18 октября (пятница)

Колос – Шахтер 18:00

19 октября (суббота)

Ворскла – Александрия 13:00

Оболонь – Динамо 15:30

Полесье – Левый Берег 18:00

20 октября (воскресенье)

ЛНЗ – Ингулец 13:00

Черноморец – Верес 15:30

Заря – Кривбасс 18:00

21 октября (понедельник)

Рух – Карпаты 18:00