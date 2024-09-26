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Лига Европы
26 сентября 2024, 21:16 |
1215
0

Экс-игрок сборной Украины оценил перспективы Динамо в Лиге Европы

Косовский настроен оптимистично

26 сентября 2024, 21:16 |
1215
0
Экс-игрок сборной Украины оценил перспективы Динамо в Лиге Европы
ФК Динамо Киев

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский уверен, что после поражения от «Лацио» 0:3 киевская команда еще не потеряла шансы в нынешней Лиге Европы.

«Новая формула проведения группового турнира в еврокубках повышает шансы пробиться в следующий раунд даже после провала на старте. Впереди еще семь поединков, и уже в следующем – с «Хоффенхаймом» можно существенно исправить положение в случае победы. Конечно, очень беспокоят логистические проблемы, ведь после длительного возвращения на нескольких видах транспорта из Гамбурга в Киев, динамовцы сыграют в воскресенье календарный поединок с «Левым берегом» в УПЛ, снова нужно будет преодолевать марафонскую дистанцию ​​в Германию».

«Конечно, это отразится негативно на восстановлении, тренировочном процессе. Но я настроен оптимистично», – сказал Косовский.

Матч следующего тура «Хоффенхайм» – «Динамо» состоится 3 октября.

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Динамо Киев Лига Европы Виталий Косовский Динамо - Лацио Лацио инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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