Экс-игрок сборной Украины оценил перспективы Динамо в Лиге Европы

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский уверен, что после поражения от «Лацио» 0:3 киевская команда еще не потеряла шансы в нынешней Лиге Европы.

«Новая формула проведения группового турнира в еврокубках повышает шансы пробиться в следующий раунд даже после провала на старте. Впереди еще семь поединков, и уже в следующем – с «Хоффенхаймом» можно существенно исправить положение в случае победы. Конечно, очень беспокоят логистические проблемы, ведь после длительного возвращения на нескольких видах транспорта из Гамбурга в Киев, динамовцы сыграют в воскресенье календарный поединок с «Левым берегом» в УПЛ, снова нужно будет преодолевать марафонскую дистанцию ​​в Германию».

«Конечно, это отразится негативно на восстановлении, тренировочном процессе. Но я настроен оптимистично», – сказал Косовский.

Матч следующего тура «Хоффенхайм» – «Динамо» состоится 3 октября.