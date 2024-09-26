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Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 20:49 |
27
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Ворскла

30 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 20:49 |
27
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Ворскла
УПЛ

В понедельник, 30 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Заброда Клим из города Сумы.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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