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Премьер-лига
Заря
30.09.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 20:44 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:46
16
0

Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 20:44 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:46
16
0
Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 30 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Ворскла».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Заброда Клим из города Сумы.

Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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