В воскресенье, 29 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Пасхал Игорь из Херсона.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV