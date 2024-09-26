Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 20:34 |
54
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос

29 сентября в 15:30 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 20:34 |
54
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Колос
УПЛ

В воскресенье, 29 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Пасхал Игорь из Херсона.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Процесс идет. Ворскла продолжает замену газона на домашней арене
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Ворскла
Заря – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Футбол | 25 сентября 2024, 21:46 0
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения

Порту на выезде проиграл норвежскому клубу Буде-Глимт со счетом 2:3

Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле
Футбол | 26 сентября 2024, 12:44 7
Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле
Динамо потерпело 5-е поражение подряд в Лиге Европы на своем поле

Безголевая домашняя серия киевлян в ЛЕ достигла 478 минут

Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Футбол | 26.09.2024, 17:48
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 26.09.2024, 04:41
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Футбол | 25.09.2024, 19:17
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Машина завелась. Довбик получил первое признание от Серии А
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
24.09.2024, 19:39
Футбол
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он его нокаутирует, как...» Баколе назвал победителя реванша Усик – Фьюри
25.09.2024, 07:44 4
Бокс
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
24.09.2024, 21:58 9
Футбол
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
25.09.2024, 20:23 2
Футзал
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
Экс-вратарь Динамо сделал прогноз на матч с Лацио и назвал точный счет
24.09.2024, 19:57 3
Футбол
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
Заклеванные орлами. Динамо с крупным счетом проиграло Лацио
25.09.2024, 23:52 316
Футбол
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
Далее – четвертьфинал. Сборная Украины нанесла поражение Нидерландам
24.09.2024, 19:28 31
Футзал
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
Украина и Бразилия вышли в четвертьфинал ЧМ по футзалу. С кем сыграют?
24.09.2024, 19:50
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем