Украина. Премьер лига26 сентября 2024, 20:21 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Ингулец
29 сентября в 13:00 состоится матч 8-го тура УПЛ
26 сентября 2024, 20:21 |
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В воскресенье, 29 сентября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Райда Михаил из Закарпатской области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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