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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Ингулец
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 20:21 |
43
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Ингулец

29 сентября в 13:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 20:21 |
43
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Ингулец
УПЛ

В воскресенье, 29 сентября, в 13:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Райда Михаил из Закарпатской области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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