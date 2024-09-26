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Премьер-лига
Рух Львов
29.09.2024 15:30 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:32
35
0

Рух – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 сентября в 15:30 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 20:29 | Обновлено 26 сентября 2024, 20:32
35
0
Рух – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рух – Колос

В воскресенье, 29 сентября, в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Рух» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Пасхал Игорь из Херсона.

Рух – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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