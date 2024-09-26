Украина. Премьер лига26 сентября 2024, 19:54 |
186
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полесье
28 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ
26 сентября 2024, 19:54 |
186
0
В субботу, 28 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Полесье».
Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Резников Денис из Каменского.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 сентября 2024, 11:31 76
Валерий Василенко разочарован беззубостью динамовской атаки в стартовом матче ЛЕ
Футбол | 25 сентября 2024, 21:46 0
Порту на выезде проиграл норвежскому клубу Буде-Глимт со счетом 2:3
Футбол | 26.09.2024, 16:47
Футбол | 26.09.2024, 04:23
Футбол | 26.09.2024, 01:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.09.2024, 08:10 4
25.09.2024, 23:52 316
26.09.2024, 01:44 5
25.09.2024, 17:16 38
24.09.2024, 19:50
26.09.2024, 04:41
25.09.2024, 07:11 1
24.09.2024, 19:39