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Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 19:54 |
186
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полесье

28 сентября в 18:00 состоится матч 8-го тура УПЛ

26 сентября 2024, 19:54 |
186
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Полесье
УПЛ

В субботу, 28 сентября, в 18:00 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Резников Денис из Каменского.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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