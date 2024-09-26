Украина. Премьер лига26 сентября 2024, 19:29 |
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Источник: УАФ отстранила арбитра от матчей УПЛ после полиграфа
Иванов в УПЛ больше работать не будет
26 сентября 2024, 19:29 |
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По информации ТаТоТаке, арбитр УПЛ Юрий Иванов больше не будет главным рефери матчей УПЛ. Судью отстранили от работы после проверки на полиграфе.
При этом сама проверка состоялась еще минувшей весной.
Однако ранее в УАФ сообщали, что только полиграф не может быть основанием для отстранения, поэтому, вероятно, претензии к Иванову накопились уже в нынешнем сезоне.
Пока нет информации, продолжит ли арбитр работать в низших лигах.
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Но отстранили тихо. Как бы за ошибки....
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https://suspilne.media/sport/111220-comu-olimpiku-u-matci-iz-sahtarem-ne-za
rahuvali-gol-akij-zrivnuvav-rahunok/
https://www.youtube.com/watch?v=58jNbj0ce5k
Пресслужба «Оболоні» на клубному ютуб-каналі опублікувала підбірку моментів з матчу з «Динамо», у яких вважає рішення головного судді Юрія Іванова неправильними.
Відео має назву «Яскравий» арбітраж по Іванову при повній імпотенції VAR», а до кожного з епізодів є титри з поясненнями.
«Динамо» у цій зустрічі перемогло 4:2, у ворота «Оболоні» призначили 2 пенальті, а команда догравала матч у меншості
https://youtu.be/f8KBzIazvTs?si=v-1IsnLY79upU1vi