Источник: УАФ отстранила арбитра от матчей УПЛ после полиграфа

По информации ТаТоТаке, арбитр УПЛ Юрий Иванов больше не будет главным рефери матчей УПЛ. Судью отстранили от работы после проверки на полиграфе.

При этом сама проверка состоялась еще минувшей весной.

Однако ранее в УАФ сообщали, что только полиграф не может быть основанием для отстранения, поэтому, вероятно, претензии к Иванову накопились уже в нынешнем сезоне.

Пока нет информации, продолжит ли арбитр работать в низших лигах.