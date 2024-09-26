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Украина. Премьер лига
26 сентября 2024, 19:29 |
2725
16

Источник: УАФ отстранила арбитра от матчей УПЛ после полиграфа

Иванов в УПЛ больше работать не будет

26 сентября 2024, 19:29 |
2725
16
Источник: УАФ отстранила арбитра от матчей УПЛ после полиграфа
ФК Верес. Юрий Иванов

По информации ТаТоТаке, арбитр УПЛ Юрий Иванов больше не будет главным рефери матчей УПЛ. Судью отстранили от работы после проверки на полиграфе.

При этом сама проверка состоялась еще минувшей весной.

Однако ранее в УАФ сообщали, что только полиграф не может быть основанием для отстранения, поэтому, вероятно, претензии к Иванову накопились уже в нынешнем сезоне.

Пока нет информации, продолжит ли арбитр работать в низших лигах.

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Юрий Иванов Комитет арбитров УАФ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 16
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Falko
Посунули сепарка. Карма за Агробізнес наздогнала.
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+2
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Lulinnha
Кабинетный арбитр. Любой заказ оформит... 
Но отстранили тихо. Как бы за ошибки.... 
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+1
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zhyr
брав і не ділився))
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+1
FunnyCat_____
У першому таймі за рахунку 1:0 на користь «Шахтаря» Юрій скасував гол «Олімпіка». Причина: офсайд в Ігоря Снурніцина. Арбітр прийняв таке рішення після перегляду ВАР. Але тут є один момент. Іванову дали для перегляду не весь епізод, а лише частину. Якби він бачив всю картину, то міг би поставити пенальті у ворота гірників за поштовх Трубіна у спину Снурніцина.
___________________________________
монзулиха подельников сливает, с которыми год за годом добывала картонные чемпионства для шахтера!
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+1
avk2307
нарешті:
https://suspilne.media/sport/111220-comu-olimpiku-u-matci-iz-sahtarem-ne-za
rahuvali-gol-akij-zrivnuvav-rahunok/
https://www.youtube.com/watch?v=58jNbj0ce5k
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0
didora
Ось недавно Верес-Інгулець він судив чи ні??? Там пеналь на останніх хвилинах сумнівний (був визнаний).
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0
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дыряво с пердя🤣
Фу, пля  пидр какой-то, любитель тянуть шубкисову дыр очку 
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-1
Отаман
Оболонь» опублікувала відео суддівських рішень у матчі з «Динамо»: «Яскравий» арбітраж по Іванову при повній імпотенції VAR»
Пресслужба «Оболоні» на клубному ютуб-каналі опублікувала підбірку моментів з матчу з «Динамо», у яких вважає рішення головного судді Юрія Іванова неправильними.
Відео має назву «Яскравий» арбітраж по Іванову при повній імпотенції VAR», а до кожного з епізодів є титри з поясненнями.
«Динамо» у цій зустрічі перемогло 4:2, у ворота «Оболоні» призначили 2 пенальті, а команда догравала матч у меншості
https://youtu.be/f8KBzIazvTs?si=v-1IsnLY79upU1vi
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-2
serhiy
Інтересно які ігри він судив.
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-3
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