Месси покинет Интер Майами в 2025 году и вернется в Аргентину
Форвард хочет завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»
Лионель Месси покинет «Интер Майами» в конце календарного 2025 года, когда его контракт с американским клубом истечет. Об этом сообщают аргентинские СМИ.
По их информации, после этого Месси планирует вернуться в Аргентину и завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это первый клуб в карьере легендарного форварда. На молодежном уровне он провел 6 лет в структуре «Ньюэллс Олд Бойз», после чего перебрался в «Барселону».
Цвета «Интер Майами» Месси защищает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 15 голов и 11 ассистов 20 матчах.
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