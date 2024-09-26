Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси покинет Интер Майами в 2025 году и вернется в Аргентину
Major League Soccer
26 сентября 2024, 18:22 | Обновлено 26 сентября 2024, 18:25
672
5

Месси покинет Интер Майами в 2025 году и вернется в Аргентину

Форвард хочет завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

26 сентября 2024, 18:22 | Обновлено 26 сентября 2024, 18:25
672
5
Месси покинет Интер Майами в 2025 году и вернется в Аргентину
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси покинет «Интер Майами» в конце календарного 2025 года, когда его контракт с американским клубом истечет. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

По их информации, после этого Месси планирует вернуться в Аргентину и завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это первый клуб в карьере легендарного форварда. На молодежном уровне он провел 6 лет в структуре «Ньюэллс Олд Бойз», после чего перебрался в «Барселону».

Цвета «Интер Майами» Месси защищает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 15 голов и 11 ассистов 20 матчах.

По теме:
Когда деньги не мотивируют. Экс-лидер Шахтера вспомнил уход из Арсенала
Романо прояснил позицию Челси по Мудрику. Его могли продать в Германию
Скандальный итальянский форвард может продолжить карьеру в Болгарии
Лионель Месси Интер Майами Ньюэллс Олд Бойз свободный агент трансферы
Олег Дидух Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Эвертона оценил возможное увольнение и состояние Миколенко
Футбол | 26 сентября 2024, 18:32 0
Тренер Эвертона оценил возможное увольнение и состояние Миколенко
Тренер Эвертона оценил возможное увольнение и состояние Миколенко

Дайч отметил, что украинец вернулся к работе

«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
Футбол | 26 сентября 2024, 12:04 8
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо
«Этой пацанве нужно в школу». Сабо уничтожил двух защитников Динамо

Бывший главный тренер киевлян раскритиковал Тараса Михавко и Александра Тымчика

«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
Футбол | 26.09.2024, 04:23
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
«Да ну, и так понятно». Шапаренко отреагировал на поражение Динамо от Лацио
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Футбол | 26.09.2024, 01:09
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Шовковский пояснил, почему Динамо разгромно проиграло Лацио в Лиге Европы
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Футзал | 25.09.2024, 23:24
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Есть фаворит. Букмекеры назвали шансы Украины на проход в 1/2 ЧМ по футзалу
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ekvato
Як і обіцяв. Лео слів на вітер не кидає. Чи повернеться Рон у Спортінг? Спойлер-ні))) Бо там стіки не наклепаєш, як у саудів і грошиків стільки не дають
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
Тони КРООС: «УЕФА за 3 месяца поняла то, что все поняли за секунду»
24.09.2024, 18:43 5
Футбол
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
Топ-клуб рассматривает трансфер Мудрика после продажи легендарного форварда
24.09.2024, 21:58 9
Футбол
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
24.09.2024, 19:39
Футбол
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
Главный фаворит Лиги Европы стартовал с неожиданного поражения
25.09.2024, 21:46
Футбол
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
Парагвай с трудом обыграл Афганистан. Определены 4 четвертьфиналиста ЧМ
25.09.2024, 20:23 2
Футзал
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
ФЬЮРИ: «Я могу выпить в день 8 пинт и мне все равно на бокс. Но Усик...»
25.09.2024, 08:10 4
Бокс
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
Фьюри признался, что с ним делает Усик до сих пор после победы
25.09.2024, 14:02 3
Бокс
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
Громкая сенсация! Определен соперник Украины в 1/4 финала ЧМ по футзалу
25.09.2024, 17:16 38
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем