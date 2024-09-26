Месси покинет Интер Майами в 2025 году и вернется в Аргентину

Лионель Месси покинет «Интер Майами» в конце календарного 2025 года, когда его контракт с американским клубом истечет. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

По их информации, после этого Месси планирует вернуться в Аргентину и завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это первый клуб в карьере легендарного форварда. На молодежном уровне он провел 6 лет в структуре «Ньюэллс Олд Бойз», после чего перебрался в «Барселону».

Цвета «Интер Майами» Месси защищает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 15 голов и 11 ассистов 20 матчах.