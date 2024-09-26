Форвард Руха: «Мы в хорошем настроении после матча с Динамо»

Форвард «Руха» Ярослав Карабин рассказал о подготовке команды к матчу восьмого тура УПЛ против «Колоса» (29 сентября):

«После предыдущей игры с «Динамо» команда сейчас в хорошем настроении. Работаем в стандартном тренировочном цикле и готовимся к матчу с «Колосом».

Это хорошая команда и нам следует ответственно подойти к этой игре. Можно отметить, что ковалевцы организованно действуют в обороне, а также хорошо играют в атаке.

Приятно играть дома, потому что поддержка болельщиков важна для «Руха». Когда мы играем во Львове, то чувствуется, что фанаты гонят нас вперед, это придает футболистам энергии. При такой атмосфере есть желание победы и порадовать зрителей.

Мы благодарны, что люди приходят на стадион, чтобы поддержать нас. Хочется, чтобы и в матче с «Колосом» была эта замечательная атмосфера на трибунах».