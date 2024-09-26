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Англия
26 сентября 2024, 18:32 | Обновлено 26 сентября 2024, 18:48
644
0

Тренер Эвертона оценил возможное увольнение и состояние Миколенко

Дайч отметил, что украинец вернулся к работе

26 сентября 2024, 18:32 | Обновлено 26 сентября 2024, 18:48
644
0
Тренер Эвертона оценил возможное увольнение и состояние Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Тренер Эвертона Шон Дайч пока не знает, будет ли уволен после того, как клуб приобрели новые владельцы из США. Ранее сообщалось, что наставника планируют заменить на Маурицио Сарри.

Кроме того, Дайч подтвердил, что Виталий Миколенко полностью выздоровел.

«У новых владельцев есть мнение по поводу того, как клуб должен развиваться дальше. И пока я не узнаю это мнение, все остается прежним. Я продолжаю работать, тренерский штаб и игроки продолжают работать».

«Конечно, та ситуация в таблице, которая есть у нас, должна измениться. Травмированные? Рад, что полностью здоров Виталий Миколенко, это позитив. Однако Коулмэн, Бройя и Чермити играть не готовы».

«Постепенно все возвращаются, ситуация лучше, чем была неделю назад», – сказал Дайч.

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Виталий Миколенко Эвертон Шон Дайч Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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