Тренер Эвертона оценил возможное увольнение и состояние Миколенко

Тренер Эвертона Шон Дайч пока не знает, будет ли уволен после того, как клуб приобрели новые владельцы из США. Ранее сообщалось, что наставника планируют заменить на Маурицио Сарри.

Кроме того, Дайч подтвердил, что Виталий Миколенко полностью выздоровел.

«У новых владельцев есть мнение по поводу того, как клуб должен развиваться дальше. И пока я не узнаю это мнение, все остается прежним. Я продолжаю работать, тренерский штаб и игроки продолжают работать».

«Конечно, та ситуация в таблице, которая есть у нас, должна измениться. Травмированные? Рад, что полностью здоров Виталий Миколенко, это позитив. Однако Коулмэн, Бройя и Чермити играть не готовы».

«Постепенно все возвращаются, ситуация лучше, чем была неделю назад», – сказал Дайч.