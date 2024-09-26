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  4. Когда деньги не мотивируют. Экс-лидер Шахтера вспомнил уход из Арсенала
Англия
26 сентября 2024, 18:06 |
1220
0

Когда деньги не мотивируют. Экс-лидер Шахтера вспомнил уход из Арсенала

Виллиану не удалось почувствовать себя счастливым в стане «канониров»

26 сентября 2024, 18:06 |
1220
0
Когда деньги не мотивируют. Экс-лидер Шахтера вспомнил уход из Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Бывший лидер атак «Шахтера» Виллиан объяснил, почему в 2021 году решил покинуть «Арсенал», хотя провел в стане «канониров» всего один сезон.

«Я не был счастлив. Вот почему я плохо выступил там. Я не хочу вдаваться в подробности».

«Когда я приехал туда, я был счастлив, с самого начала я был мотивирован, я хотел преуспеть – новый клуб, новые товарищи, новый проект. Но через три месяца я сказал своему агенту: «Пожалуйста, я хочу уйти». Я не хочу говорить плохо о клубе, потому что это большой клуб. У «Арсенала» большая история».

«Раньше там [в «Арсенале»] тоже играли топовые игроки. Но не получилось, у меня не получилось. Это было, конечно, самое трудное время в моей карьере».

«Я отказался от больших денег [чтобы уйти из «Арсенала»]. Но иногда деньги – не самое главное в жизни. Я думаю, нужно быть счастливым, получать удовольствие каждый день, просыпаясь утром и отправляясь на тренировку. У меня этого не было».

«Поэтому я сказал себе, своей семье, я не могу здесь оставаться, я здесь не счастлив. Я должен уйти, найти выход, уйти из клуба, потому что если я останусь, я останусь прежним. Для меня несправедливо оставаться в месте, где ты не хочешь оставаться, только из-за денег. Для меня это было так», – сказал Виллиан.

Напомним, после «Арсенала» Виллиан выступал на родине за «Коринтианс», а с 2022 по 2024 годы вновь играл в АПЛ – в составе «Фулхэма».

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Алексей Сливченко Источник: The Mirror
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