Киченок / Като – Мертенс / Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда в Пекине
27 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) в парном разряде.
В первом раунде украинка и Мию Като из Японии сразятся с 6-м сеяным дуэтом Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай). Матч начнется 2-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Макото Ниномия / Сюй Ифань – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.
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