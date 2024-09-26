Киченок / Като – Мертенс / Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) в парном разряде.

В первом раунде украинка и Мию Като из Японии сразятся с ​6-м сеяным дуэтом Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай).​ Матч начнется 2-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Макото Ниномия / Сюй Ифань – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.

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