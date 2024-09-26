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WTA
26 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 17:46
63
0

Киченок / Като – Мертенс / Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда в Пекине

26 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 26 сентября 2024, 17:46
63
0
Киченок / Като – Мертенс / Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
screenshot. Мию Като и Надежда Киченок

27 сентября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай) в парном разряде.

В первом раунде украинка и Мию Като из Японии сразятся с ​6-м сеяным дуэтом Элизе Мертенс (Бельгия) / Чжан Шуай (Китай).​ Матч начнется 2-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала встречи – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Макото Ниномия / Сюй Ифань – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс.

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Надежда Киченок смотреть онлайн Мию Като WTA Пекин Элизе Мертенс Чжан Шуай
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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