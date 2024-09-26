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Сборная УКРАИНЫ
26 сентября 2024, 17:14 |
1001
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Ушел из жизни отец Сергея Реброва

Станиславу Реброву было 85 лет

26 сентября 2024, 17:14 |
1001
0
Ушел из жизни отец Сергея Реброва
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило о том, что в семье легендарного экс-форварда клуба, а ныне – главного тренера сборной Украины Сергея Реброва умер отец. Станиславу Реброву было 85 лет.

На похоронах Реброва-старшего был замечен, в том числе, экс-партнер Реброва по «Динамо» Юрий Калитвинцев и директор академии «Динамо» Александр Ищенко.

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Олег Дидух Источник: ФК Динамо Киев
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