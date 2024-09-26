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Италия
26 сентября 2024, 13:36 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:54
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0

В Италии рассказали, что будет вскоре с Довбиком и Ко под началом Юрича

Тренер Джиджи Куньи – о перспективах «Ромы»

26 сентября 2024, 13:36 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:54
708
0
В Италии рассказали, что будет вскоре с Довбиком и Ко под началом Юрича
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский тренер Джиджи Куньи высказал мнение о том, какие изменения произойдут с римской «Ромой», цвета которой защищает украинец Артем Довбик, под началом Ивана Юрича, сменившего на тренерском мостике Даниэле де Росси.

«Он, безусловно, преуспеет. Люди обязательно последуют за Юричем. В последние годы было много болтовни, много речей, а команда переживала взлеты и падения. У нее не было души. Теперь пришел тренер, у который, если ты не бежишь, то ты остаешься в стороне. Если люди видят кого-то, кто бежит и плюет кровью, то они счастливы. Если вы также можете управлять качественными игроками, то публика увидит высокую интенсивность матчнй и игроков, которые отдадут душу.

Юрич не будет иметь никаких сомнений, он не будет смотреть на имена, он будет смотреть, кто ему подходит. Уверен, за несколько недель каждый [в «Роме»] покажет лучшее, что от него требуется, и тогда все будет по-иному», – заявил Куньи.

«Рома» в таблице Серии А занимает 9-е место, имея 6 очков после 5 матчей.

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Рома Рим Иван Юрич чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: Tuttomercatoweb
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