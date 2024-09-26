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Лига Европы
26 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:01
114
1

Эдуардо Герреро дебютировал за Динамо в еврокубках

Панамец стал игроком 30-й страны дальнего зарубежья, выступавшим за киевлян на международной арене

26 сентября 2024, 12:52 | Обновлено 26 сентября 2024, 13:01
114
1
Эдуардо Герреро дебютировал за Динамо в еврокубках
ФК Динамо. Эдуардо Герреро

В матче с «Лацио» (0:3) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 24-летнего нападающего из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал игроком 30-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали за киевлян на международной арене. В эту тридцатку вошли 17 государств из Европы, 6 – из Южной Америки, 5 – из Африки и 2 – из Северной Америки.

К слову, новичкам динамовцев из Нового Света не очень везет на премьеры. Пятеро из пионеров потерпели поражение в первом матче, в том числе двое с крупным счетом, и лишь один отпраздновал викторию.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые матчи за Динамо представителей стран Старого Света

Страна

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Соперник

Счет

Бразилия

31.07.2002

ЛЧ

КР2

ЛЕАНДРУ

Пюник

4:0 (д)

Аргентина

04.11.2003

ЛЧ

ГТ

Роберто НАННИ

Арсенал

0:1 (г)

Колумбия

13.09.2006

ЛЧ

ГТ

Хосе МОРЕНО

Стяуа

1:4 (д)

Парагвай

16.09.2015

ЛЧ

ГТ

Дервис ГОНСАЛЕС

Порту

2:2 (д)

Уругвай

06.08.2019

ЛЧ

КР3

Карлос ДЕ ПЕНА

Брюгге

0:1 (г)

Венесуэла

20.10.2021

ЛЧ

ГТ

Эрик РАМИРЕС

Барселона

0:1 (г)

Ямайка

27.10.2022

ЛЕ

ГТ

Кахим ПЭРРИС

АЕК Л

3:3 (г)

Панама

25.09.2024

ЛЕ

ОТ

Эдуардо ГЕРРЕРО

Лацио

0:3 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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zelc006
Справжній хохоль! Побратим та кобзар!
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