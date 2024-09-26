Эдуардо Герреро дебютировал за Динамо в еврокубках
Панамец стал игроком 30-й страны дальнего зарубежья, выступавшим за киевлян на международной арене
В матче с «Лацио» (0:3) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 24-летнего нападающего из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал игроком 30-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали за киевлян на международной арене. В эту тридцатку вошли 17 государств из Европы, 6 – из Южной Америки, 5 – из Африки и 2 – из Северной Америки.
К слову, новичкам динамовцев из Нового Света не очень везет на премьеры. Пятеро из пионеров потерпели поражение в первом матче, в том числе двое с крупным счетом, и лишь один отпраздновал викторию.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные еврокубковые матчи за Динамо представителей стран Старого Света
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Бразилия
|
31.07.2002
|
ЛЧ
|
КР2
|
ЛЕАНДРУ
|
Пюник
|
4:0 (д)
|
Аргентина
|
04.11.2003
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Роберто НАННИ
|
Арсенал
|
0:1 (г)
|
Колумбия
|
13.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Хосе МОРЕНО
|
Стяуа
|
1:4 (д)
|
Парагвай
|
16.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Дервис ГОНСАЛЕС
|
Порту
|
2:2 (д)
|
Уругвай
|
06.08.2019
|
ЛЧ
|
КР3
|
Карлос ДЕ ПЕНА
|
Брюгге
|
0:1 (г)
|
Венесуэла
|
20.10.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Эрик РАМИРЕС
|
Барселона
|
0:1 (г)
|
Ямайка
|
27.10.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Кахим ПЭРРИС
|
АЕК Л
|
3:3 (г)
|
Панама
|
25.09.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Лацио
|
0:3 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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