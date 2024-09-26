Эдуардо Герреро дебютировал за Динамо в еврокубках

В матче с «Лацио» (0:3) состоялся еврокубковый дебют за «Динамо» 24-летнего нападающего из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал игроком 30-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали за киевлян на международной арене. В эту тридцатку вошли 17 государств из Европы, 6 – из Южной Америки, 5 – из Африки и 2 – из Северной Америки.

К слову, новичкам динамовцев из Нового Света не очень везет на премьеры. Пятеро из пионеров потерпели поражение в первом матче, в том числе двое с крупным счетом, и лишь один отпраздновал викторию.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные еврокубковые матчи за Динамо представителей стран Старого Света

Страна Дата Ранг Стадия Игрок Соперник Счет Бразилия 31.07.2002 ЛЧ КР2 ЛЕАНДРУ Пюник 4:0 (д) Аргентина 04.11.2003 ЛЧ ГТ Роберто НАННИ Арсенал 0:1 (г) Колумбия 13.09.2006 ЛЧ ГТ Хосе МОРЕНО Стяуа 1:4 (д) Парагвай 16.09.2015 ЛЧ ГТ Дервис ГОНСАЛЕС Порту 2:2 (д) Уругвай 06.08.2019 ЛЧ КР3 Карлос ДЕ ПЕНА Брюгге 0:1 (г) Венесуэла 20.10.2021 ЛЧ ГТ Эрик РАМИРЕС Барселона 0:1 (г) Ямайка 27.10.2022 ЛЕ ГТ Кахим ПЭРРИС АЕК Л 3:3 (г) Панама 25.09.2024 ЛЕ ОТ Эдуардо ГЕРРЕРО Лацио 0:3 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.